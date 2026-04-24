  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Квартальнов о будущем в «Динамо» Минск: «Не готов ответить, хочу немного отдохнуть»
1

Квартальнов о будущем в «Динамо» Минск: «Не готов ответить, хочу немного отдохнуть»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов заявил, что хотел бы немного отдохнуть перед принятием решения о своем будущем в клубе.

Команда из Беларуси выбыла из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Ак Барсу» (0-4). В соцсетях появлялась информация, что Квартальнов может быть отправлен в отставку. Позже клуб это опроверг.

– Вы хотели бы продолжить работу?

– Не готов ответить на этот вопрос. Хочу немного отдохнуть.

– Что скажете о серии с «Ак Барсом»?

– Третий матч был ключевым. Нас обыграли и избили, меня это задело. Не ставлю никогда хоккеистов отдельно от себя.

– Что им пожелаете?

– У них очень хорошая средняя линия. Будем надеяться, что они выиграют. Тогда будет по делу то, что они обыграли нас, – сказал Квартальнов.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18367 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoАк Барс
logoКХЛ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Бывает и такое просто не везёт все есть для финала не прёт .Это как Ови без медалей на ОИ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Черкас о вылете «Динамо» Минск из Кубка Гагарина: «После отличной регулярки все ждали, что они войдут в историю. Когда Квартальнов доходит до определенного момента, происходит провал»
22 апреля, 18:51
Плющев о вылете «Динамо» Минск: «В клубе идут какие‑то распри, появилась червоточина. Убрали помощника Квартальнова, тренер закусился с руководством»
19 апреля, 18:43
Дмитрий Рябыкин: «На результате минского «Динамо» сказались внутренние передряги. Такие вещи не могут не оказывать влияния на игру команды. Отсюда и быстрое поражение от «Ак Барса»
19 апреля, 09:58
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем