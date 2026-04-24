Квартальнов о будущем в «Динамо» Минск: «Не готов ответить, хочу немного отдохнуть»

Квартальнов о будущем в «Динамо» Минск: хочу немного отдохнуть.

Главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов заявил, что хотел бы немного отдохнуть перед принятием решения о своем будущем в клубе.

Команда из Беларуси выбыла из Кубка Гагарина во втором раунде, проиграв серию «Ак Барсу» (0-4). В соцсетях появлялась информация, что Квартальнов может быть отправлен в отставку. Позже клуб это опроверг.

– Вы хотели бы продолжить работу?

– Не готов ответить на этот вопрос. Хочу немного отдохнуть.

– Что скажете о серии с «Ак Барсом»?

– Третий матч был ключевым. Нас обыграли и избили, меня это задело. Не ставлю никогда хоккеистов отдельно от себя.

– Что им пожелаете?

– У них очень хорошая средняя линия. Будем надеяться, что они выиграют. Тогда будет по делу то, что они обыграли нас, – сказал Квартальнов.

