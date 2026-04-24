Третьяк об Овечкине в Госдуме: «Депутат – это не просто кнопки нажимать, приходится очень много работать. Зачем ему это? Поймите, это тяжело: ответственность, наказы дают»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о будущем Александра Овечкина.

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона» рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Может, Овечкину пойти работать в Госдуму?

– А зачем ему это? Депутат – это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать. Вот я каждый месяц по два-три раза на протяжении 14 лет летал в Ульяновск. И плюс районы в радиусе 200 км от этого города. Надо смотреть, как в деревнях люди работают, в школах, встречаться с людьми.

Поймите, это тяжело. И ответственность, и тебе наказы дают, и ты их должен исполнять. Да, Госдума работает над законами. Но ты еще отвечаешь за регион, от которого тебя избрали.

И тут ответственность. Сначала тебя любят, но потом с тебя спрашивают. Я по себе знаю. И если ты на местах не будешь работать, какое бы у тебя громкое имя ни было, тебя больше не изберут.

Учтите, что у Овечкина и у Третьяка есть имя, оно очень дорого стоит. С пяти лет ты его по крупицам собираешь. Это очень тяжелая работа. И критиковать будут за все. И другие партии смотрят за тобой, обязательно находят какие-то слабые места. Что ты закон не такой сделал, не за то проголосовал…

Активная политическая жизнь подходит не каждому человеку. Если Овечкин хочет этого, то пожалуйста. Но к этому надо прийти. Я вот после карьеры долго отдыхал. Закончил с хоккеем в 1984 году, а в Думу попал в 2003-м. Это же 19 лет!

Конечно, Овечкина изберут. Его народ любит, он – герой. Но пусть сам выбирает. Давайте не будем за него думать. А то пишут уже, что Александр должен стать новым президентом ИИХФ.

Люди даже не понимают, что для этого надо жить в Швейцарии, где их центральный офис. И в сегодняшнее время очень трудно выиграть выборы. Потому что против нас очень много недружественных стран. Они не захотят видеть русского президентом ИИХФ.

Я бы этого очень хотел! Но сейчас это невозможно. И я не знаю, откуда эта полемика вообще идет. В ИИХФ не выберут даже самого лучшего и уважаемого хоккеиста, как Александр Овечкин. Его кандидатуру просто зарубят, – сказал Третьяк.

Депутат это не просто кнопки нажимать, ахаха
Ответ Vyacheslav Markosyan
Депутат это не просто кнопки нажимать, ахаха
непросто кнопки нажимать
Ответ Vyacheslav Markosyan
Депутат это не просто кнопки нажимать, ахаха
Это нажимать кнопки за большие деньги!
И 80% (согласно опросам ВЦИОМ) турбированных читают эту новость и такие: "Дааааа! Вот такую власть я хочу! Навсегдааааа! О дааааа! Экстааааз! 😩😩😩"
Задрожал Третьяк. Конкурент кнопки нажимать появился на горизонте.
А в Ульяновской области знают, как Третьяк о них денно и нощно заботится?
Ответ Bartez1986
А в Ульяновской области знают, как Третьяк о них денно и нощно заботится?
Он исполняет наказы, ему некогда о ком-то заботиться..
Ответ Bartez1986
А в Ульяновской области знают, как Третьяк о них денно и нощно заботится?
Ночами в автокаде разрабатывает чертежи нового сельского автомобиля повышенной проходимости, но пока получается только "Буханка"
Не, ну опять щас эти комментаторы спортса начнут наговаривать на депутатов, ну не всё так однозначно, всей правды вы не узнаете, сложная работа у людей, демократия в стране, плюрализм мнений, конкурентные честные выборы, разделение властей, многопартийность, нужно спорить, дебатировать, всё открыто, публично и подотчетно гражданам страны, ну понимать надо специфику.
Тяжело сейчас российскому депутату - и выборы трудно выиграть, и страны недружественные против них, и наказы избирателей приходится выполнять - повышать пенсионный возраст, НДС, вводить утильсбор... Надеюсь хоть кнопки не скрипят.
Активная политическая жизнь подходит не каждому человеку ---- А что там тяжолого ,нажимаешь на кнопки и целуешь попу солнцеликому и Ротенбергу за одно .
Третьяк, если что, в той сборной считался самым интеллектуальным интеллектуалом. Библиофилом, коллекционером с шикарной библиотекой. И вот, что мы видим. А тут принято ржать над Кожевниковым)
Ответ mjordan
Третьяк, если что, в той сборной считался самым интеллектуальным интеллектуалом. Библиофилом, коллекционером с шикарной библиотекой. И вот, что мы видим. А тут принято ржать над Кожевниковым)
Судя по тому, что мы видим в его деятельности, книги он тоже чисто на продажу возил😁
>Закончил с хоккеем в 1984 году

Он подает нам знаки!!
