Третьяк об Овечкине в Госдуме: депутат – это не просто кнопки нажимать.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился мнением о будущем Александра Овечкина .

Срок действующего контракта 40-летнего капитана «Вашингтона » рассчитан до 30 июня 2026 года. Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

– Может, Овечкину пойти работать в Госдуму?

– А зачем ему это? Депутат – это не просто кнопки во время голосования нажимать, приходится очень много работать. Вот я каждый месяц по два-три раза на протяжении 14 лет летал в Ульяновск. И плюс районы в радиусе 200 км от этого города. Надо смотреть, как в деревнях люди работают, в школах, встречаться с людьми.

Поймите, это тяжело. И ответственность, и тебе наказы дают, и ты их должен исполнять. Да, Госдума работает над законами. Но ты еще отвечаешь за регион, от которого тебя избрали.

И тут ответственность. Сначала тебя любят, но потом с тебя спрашивают. Я по себе знаю. И если ты на местах не будешь работать, какое бы у тебя громкое имя ни было, тебя больше не изберут.

Учтите, что у Овечкина и у Третьяка есть имя, оно очень дорого стоит. С пяти лет ты его по крупицам собираешь. Это очень тяжелая работа. И критиковать будут за все. И другие партии смотрят за тобой, обязательно находят какие-то слабые места. Что ты закон не такой сделал, не за то проголосовал…

Активная политическая жизнь подходит не каждому человеку. Если Овечкин хочет этого, то пожалуйста. Но к этому надо прийти. Я вот после карьеры долго отдыхал. Закончил с хоккеем в 1984 году, а в Думу попал в 2003-м. Это же 19 лет!

Конечно, Овечкина изберут. Его народ любит, он – герой. Но пусть сам выбирает. Давайте не будем за него думать. А то пишут уже, что Александр должен стать новым президентом ИИХФ.

Люди даже не понимают, что для этого надо жить в Швейцарии, где их центральный офис. И в сегодняшнее время очень трудно выиграть выборы. Потому что против нас очень много недружественных стран. Они не захотят видеть русского президентом ИИХФ.

Я бы этого очень хотел! Но сейчас это невозможно. И я не знаю, откуда эта полемика вообще идет. В ИИХФ не выберут даже самого лучшего и уважаемого хоккеиста, как Александр Овечкин. Его кандидатуру просто зарубят, – сказал Третьяк.

