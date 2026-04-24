Хайруллин будет получать в ЦСКА около 80 млн рублей за сезон. Форвард СКА может подписать контракт на 3 года (Михаил Зислис)

Хайруллин будет получать в ЦСКА около 80 млн рублей за сезон.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, форвард СКА Марат Хайруллин может получать около 80 миллионов рублей за сезон по контракту с ЦСКА .

Ранее стало известно , что 29-летний игрок близок к трехлетнему соглашению с московским клубом.

Хайруллин провел четыре сезона за СКА , набрав 220 (94+126) очков в 269 матчах с учетом плей-офф.

В минувшей регулярке на его счету 49 (19+30) баллов за 67 игр при полезности «плюс 9». В Кубке Гагарина – 0+3 в 5 матчах.

