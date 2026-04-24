Хайруллин будет получать в ЦСКА около 80 млн рублей за сезон. Форвард СКА может подписать контракт на 3 года (Михаил Зислис)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, форвард СКА Марат Хайруллин может получать около 80 миллионов рублей за сезон по контракту с ЦСКА.
Ранее стало известно, что 29-летний игрок близок к трехлетнему соглашению с московским клубом.
Хайруллин провел четыре сезона за СКА, набрав 220 (94+126) очков в 269 матчах с учетом плей-офф.
В минувшей регулярке на его счету 49 (19+30) баллов за 67 игр при полезности «плюс 9». В Кубке Гагарина – 0+3 в 5 матчах.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
11 комментариев
Жесть переплата
Вроде в СЮ его сватали
За 80 лямов на кой он нужен.
Не многовато?
Подумайте 1000раз ) ставки большие , как правило такие теряются потом
С такими нужно расплачиваться в конце сезона ! Смотреть на стату и пользу .30ка , а остальные потом
многовато, да и стиль Никитина не подходит ему
В ЦСКА денег не считают. Я даже удивился когда прочитал что претендуют ЦСКА и Локомотив Ярославль. Это как с Никитиным,дадут ему миллиард и все . Делов то
Не мало? 😁
Наконец-то топовый нападающий в команде, но вопрос, для стиля Никитина?
