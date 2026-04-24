  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мозякин, Зарипов, Кошечкин, Бирюков, Евгений Корешков и Илья Самсонов сыграют в матче легенд «Металлурга» и «Ак Барса». Встреча пройдет 26 апреля в Магнитогорске
10

Мозякин, Зарипов, Кошечкин, Бирюков, Евгений Корешков и Илья Самсонов сыграют в матче легенд «Металлурга» и «Ак Барса». Встреча пройдет 26 апреля в Магнитогорске

Мозякин, Зарипов и Кошечкин сыграют в матче легенд «Металлурга» и «Ак Барса».

26 апреля в Магнитогорске пройдет матч между бывшими хоккеистами «Металлурга» и «Ак Барса».

Встреча приурочена к полуфинальной серии Кубка Гагарина между клубами, которая начнется 25 апреля.

«Мы приготовили шикарный подарок – игру легенд «Металлурга» и «Ак Барса»! Встреча прославленных хоккеистов станет отличным дополнением Восточной классики!

На лед выйдут: Евгений Бирюков, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин, Данис Зарипов, Евгений Тимкин, Дмитрий Казионов, Евгений Гладских, Евгений Корешков, Илья Самсонов, Евгений Григоренко и другие звезды!» – сказано в сообщении.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18367 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
logoЕвгений Григоренко
logoЕвгений Бирюков
выставочные матчи
logoЕвгений Гладских
logoИлья Самсонов
logoАк Барс
logoЕвгений Корешков
logoДмитрий Казионов
logoСергей Мозякин
logoЕвгений Тимкин
logoМеталлург Мг
logoВасилий Кошечкин
logoДанис Зарипов
logoКХЛ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А. Морозов? Или уже всё, должность не позволяет? ;)
Что в этой компании делает Илья Самсонов?
Ответ wxvnpc5psr
Легенда аэропорта Омска))))
Главное чтобы Мозякин до ворот доехал:DDD
Ответ Алексей Егоров
В таких матчах доедет не переживай!
Ответ Алексей Егоров
только что оттуда, аж три раза доехал 👍😄
Сходили всей семьёй, отлично провели время! Очень тёплая, душевная атмосфера, много детей, радостные лица, шикарные эмоции!
Где главная легенда РоРо? Клуб, где он легендил до сих пор не найден.
Зарипов будет играть 1,5 периода за АБ и 1,5 за ММГ?
Ответ Pronger
Как и следовало ожидать, играл за Ак Барс.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
