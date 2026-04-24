Мозякин, Зарипов, Кошечкин, Бирюков, Евгений Корешков и Илья Самсонов сыграют в матче легенд «Металлурга» и «Ак Барса». Встреча пройдет 26 апреля в Магнитогорске
26 апреля в Магнитогорске пройдет матч между бывшими хоккеистами «Металлурга» и «Ак Барса».
Встреча приурочена к полуфинальной серии Кубка Гагарина между клубами, которая начнется 25 апреля.
«Мы приготовили шикарный подарок – игру легенд «Металлурга» и «Ак Барса»! Встреча прославленных хоккеистов станет отличным дополнением Восточной классики!
На лед выйдут: Евгений Бирюков, Сергей Мозякин, Василий Кошечкин, Данис Зарипов, Евгений Тимкин, Дмитрий Казионов, Евгений Гладских, Евгений Корешков, Илья Самсонов, Евгений Григоренко и другие звезды!» – сказано в сообщении.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
А. Морозов? Или уже всё, должность не позволяет? ;)
Что в этой компании делает Илья Самсонов?
Легенда аэропорта Омска))))
Главное чтобы Мозякин до ворот доехал:DDD
В таких матчах доедет не переживай!
только что оттуда, аж три раза доехал 👍😄
Сходили всей семьёй, отлично провели время! Очень тёплая, душевная атмосфера, много детей, радостные лица, шикарные эмоции!
Где главная легенда РоРо? Клуб, где он легендил до сих пор не найден.
Зарипов будет играть 1,5 периода за АБ и 1,5 за ММГ?
Как и следовало ожидать, играл за Ак Барс.
