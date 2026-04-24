Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом». Вчера Кросби получил аналогичный штраф

Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон получил малый штраф (2 минуты) за приукрашивание в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (4:2, 3-0).

Инцидент произошел в середине второго периода. Нападающий «Кингс» Самуэль Хелениус дважды толкнул Маккиннона в спину на своей синей линии. Хоккеист «Эвеланш» упал на лед.

Игра продолжилась в формате «4 на 4»: судьи наказали Хелениуса двухминутным удалением за атаку игрока не владеющего шайбой.

Отметим, что вчера за приукрашивание в матче с «Филадельфией» удалили Сидни Кросби . Для капитана «Питтсбурга» подобный штраф стал первым в карьере.

На счету Маккиннона 1 (0+1) очко за 3 матча в текущем плей-офф при полезности «плюс 2».