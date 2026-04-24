  Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом». Вчера Кросби получил аналогичный штраф
25

Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом». Вчера Кросби получил аналогичный штраф

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон получил малый штраф (2 минуты) за приукрашивание в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4:2, 3-0).

Инцидент произошел в середине второго периода. Нападающий «Кингс» Самуэль Хелениус дважды толкнул Маккиннона в спину на своей синей линии. Хоккеист «Эвеланш» упал на лед.

Игра продолжилась в формате «4 на 4»: судьи наказали Хелениуса двухминутным удалением за атаку игрока не владеющего шайбой.

Отметим, что вчера за приукрашивание в матче с «Филадельфией» удалили Сидни Кросби. Для капитана «Питтсбурга» подобный штраф стал первым в карьере.

На счету Маккиннона 1 (0+1) очко за 3 матча в текущем плей-офф при полезности «плюс 2».

Ну, хрен знает. Что-то не вижу тут симуляции. Один раз толкнули – удержался, ещё добавили – упал, причём вполне естественно, не картинно.
Без неймаровщины.
"Заставь дурака молиться, он и лоб расшибёт". В борьбе с симуляциями судьи начинают уже откровенную дичь творить.
еб... что ли?Толчок был?Был.Вообще не должно кого-то е... как падал человек,у него такие рефлексы при падении могут быть.
ну судья видимо посчитал, что Мак мог и устоять на ногах.
Тупое решение конечно
Обычно от такого удара падают только те, кто стоит на прямых ногах и/или катит задом навстречу бьющему - тогда центр тяжести (таз) и ноги уходят в одну сторону, туловище - в другую. Мак был в посадке и падал сам, выпрашивая большинство, но стоявший рядом судья отлично разобрался в эпизоде.

Вопрос: зачем 29й этой ерундой занимается?
Кмк дело в том, что у него в этой серии игра не идёт, вот и нервничает...

Если кто понял, как оценили момент комментаторы - напишите!
с английским у меня не очень.. вроде, в перерыве студия этот момент не обсуждала.
мда маразм крепчал
такой лось толкает в спину и как устоять?
судьи КХЛ - смотрите внимательно) а то там 2 труппы будут играть между собой)
Кросби и Мак тренируются вместе летом. Новое упражнение нужно отработать по ходу- стоять когда п@@дят
Да ладно и где тут приукрашивание?
Слишком ожидаемо про Кросби ото всех.
Видимо судья такой же скудоум и вспомнил, что канадцы кореша и матч Питов видел.

Во время трансляции вообще не понял почему 4/4 стали играть. Только сейчас стало ясно. В следующий раз надо судью так же толкнуть сзади клюшкой, посмотреть как он упадёт не картинно.
Наверно, должен был сказать: -"Спасибо, что не в голову..."
