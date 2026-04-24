Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом». Вчера Кросби получил аналогичный штраф
Маккиннона удалили за приукрашивание в игре с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон получил малый штраф (2 минуты) за приукрашивание в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4:2, 3-0).
Инцидент произошел в середине второго периода. Нападающий «Кингс» Самуэль Хелениус дважды толкнул Маккиннона в спину на своей синей линии. Хоккеист «Эвеланш» упал на лед.
Игра продолжилась в формате «4 на 4»: судьи наказали Хелениуса двухминутным удалением за атаку игрока не владеющего шайбой.
Отметим, что вчера за приукрашивание в матче с «Филадельфией» удалили Сидни Кросби. Для капитана «Питтсбурга» подобный штраф стал первым в карьере.
На счету Маккиннона 1 (0+1) очко за 3 матча в текущем плей-офф при полезности «плюс 2».
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18366 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тупое решение конечно
Вопрос: зачем 29й этой ерундой занимается?
Кмк дело в том, что у него в этой серии игра не идёт, вот и нервничает...
PS
Если кто понял, как оценили момент комментаторы - напишите!
с английским у меня не очень.. вроде, в перерыве студия этот момент не обсуждала.
Видимо судья такой же скудоум и вспомнил, что канадцы кореша и матч Питов видел.
Во время трансляции вообще не понял почему 4/4 стали играть. Только сейчас стало ясно. В следующий раз надо судью так же толкнуть сзади клюшкой, посмотреть как он упадёт не картинно.