«Торпедо» продлило контракт с Исаковым на 2 года: «Наставник в первый же год повторил лучшее достижение клуба в Кубке Гагарина»
«Торпедо» объявило о продлении контракта с главным тренером Алексеем Исаковым на два года.
Под его руководством команда вышла во второй раунд текущего Кубка Гагарина, где уступила «Металлургу» (1-4).
«Наставник, за три сезона прошедший в клубной системе все этапы становления в качестве главного тренера, в первый же год на уровне КХЛ повторил лучшее достижение «Торпедо» в Кубке Гагарина.
Отметим и признание на уровне лиги — по ходу сезона Алексей Исаков принял участие в Матче звезд КХЛ.
Продолжаем двигаться заданным курсом на пути к новыми победам и достижениям на радость нижегородским болельщикам!» – сказано в сообщении клуба.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18366 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будем ждать нового сезона. С надеждой!