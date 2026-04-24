«Торпедо» продлило контракт с Исаковым на 2 года: «Наставник в первый же год повторил лучшее достижение клуба в Кубке Гагарина»

«Торпедо» продлило контракт с главным тренером.

«Торпедо » объявило о продлении контракта с главным тренером Алексеем Исаковым на два года.

Под его руководством команда вышла во второй раунд текущего Кубка Гагарина, где уступила «Металлургу» (1-4).

«Наставник, за три сезона прошедший в клубной системе все этапы становления в качестве главного тренера, в первый же год на уровне КХЛ повторил лучшее достижение «Торпедо» в Кубке Гагарина.

Отметим и признание на уровне лиги — по ходу сезона Алексей Исаков принял участие в Матче звезд КХЛ.

Продолжаем двигаться заданным курсом на пути к новыми победам и достижениям на радость нижегородским болельщикам!» – сказано в сообщении клуба.

