Воробьев о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Отдам Хартли преимущество – Боб побеждал на всех уровнях, у Буше такого опыта нет»

Воробьев о серии «Локомотив» – «Авангард»: отдам Хартли преимущество.

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ поделился мнением о противостоянии «Локомотива » с «Авангардом » в Кубке Гагарина.

Первый матч полуфинальной серии пройдет 24 апреля в Ярославле.

«Боб Хартли – тренер с большой буквы. Человек выигрывал Кубок Стэнли, Кубок Гагарина, побеждал в чемпионате Швейцарии, и когда ты разбираешь его работу, то понимаешь, что это все было не случайно.

Он топовый специалист, за которым интересно наблюдать. Деталей очень много. Как у него ребята меняются, когда команда ведет в одну-две шайбы; как он с судьями общается, во что играет в разных ситуациях. «Локомотив» при нем в чем-то даже прибавил. Это молодая команда, она становится только лучше.

Хартли говорил в интервью в начале сезона: «Обычно меня приглашают в команду, которую нужно сделать чемпионом, а здесь все уже построено, и мне нужно повторить результат». Он понимает, что от него ждут, и как это сделать. Очень опытный товарищ в этих делах.

С Ги Буше я знаком хуже – в прошлом сезоне провели друг против друга два матча и обменялись победами. Видно, что человек системный, требовательный, эмоциональный, хотя Боб в плане энергетики ему не уступит. Видно и то, что «Авангард» выполняет всего его условия.

У команды Буше есть стиль, она уверенно прошла ЦСКА в четвертьфинале, и все же отдам преимущество Хартли. Боб побеждал на всех уровнях, а у Ги такого опыта пока нет», – написал Воробьев.

