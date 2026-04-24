  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Воробьев о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Отдам Хартли преимущество – Боб побеждал на всех уровнях, у Буше такого опыта нет»
Воробьев о серии «Локомотив» – «Авангард»: «Отдам Хартли преимущество – Боб побеждал на всех уровнях, у Буше такого опыта нет»

Бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев в блоге на Спортсе’’ поделился мнением о противостоянии «Локомотива» с «Авангардом» в Кубке Гагарина.

Первый матч полуфинальной серии пройдет 24 апреля в Ярославле.

«Боб Хартли – тренер с большой буквы. Человек выигрывал Кубок Стэнли, Кубок Гагарина, побеждал в чемпионате Швейцарии, и когда ты разбираешь его работу, то понимаешь, что это все было не случайно.

Он топовый специалист, за которым интересно наблюдать. Деталей очень много. Как у него ребята меняются, когда команда ведет в одну-две шайбы; как он с судьями общается, во что играет в разных ситуациях. «Локомотив» при нем в чем-то даже прибавил. Это молодая команда, она становится только лучше.

Хартли говорил в интервью в начале сезона: «Обычно меня приглашают в команду, которую нужно сделать чемпионом, а здесь все уже построено, и мне нужно повторить результат». Он понимает, что от него ждут, и как это сделать. Очень опытный товарищ в этих делах.

С Ги Буше я знаком хуже – в прошлом сезоне провели друг против друга два матча и обменялись победами. Видно, что человек системный, требовательный, эмоциональный, хотя Боб в плане энергетики ему не уступит. Видно и то, что «Авангард» выполняет всего его условия.

У команды Буше есть стиль, она уверенно прошла ЦСКА в четвертьфинале, и все же отдам преимущество Хартли. Боб побеждал на всех уровнях, а у Ги такого опыта пока нет», – написал Воробьев.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18366 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoИлья Воробьев
logoГи Буше
logoАвангард
logoБоб Хартли
logoЛокомотив
logoСпортс
logoКХЛ
38 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Игра Авангарда более смотрибельна, нежели у Локо , да и атака помощней и разнообразней. Если Серебряков хорошо сыграет, то Авангард пройдет дальше однозначно. А опыта у Буше тоже хватает.
Настолько скучно ?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кожевников о Хартли: «Ему дали выстроенную команду, пришел заработать денег на все готовое. Печально, что своих специалистов мы не любим, а с канадцев пушинки сдуваем»
23 апреля, 20:51
Вайсфельд о серии «Локомотива» и «Авангарда»: «Это противостояние интересно тем, что друг против друга сыграют североамериканские тренеры с похожей философией. Обе команды сильные»
23 апреля, 20:37
Хартли об «Авангарде»: «Очень быстрая и опытная команда, похожа на нашу. Окулов – особенный игрок, он очень опасен»
22 апреля, 14:10
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
40 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем