  • Тамбиев решил, что Комтуа не нужен «Динамо». Клуб может обменять права на канадского форварда («Матч ТВ»)
Тамбиев решил, что Комтуа не нужен «Динамо». Клуб может обменять права на канадского форварда («Матч ТВ»)

Леонид Тамбиев решил, что форвард Максим Комтуа не нужен «Динамо».

Новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев решил, что клуб не будет продолжать сотрудничество с форвардом Максимом Комтуа.

«Леонид Тамбиев пришел к решению, что «Динамо» не нуждается в услугах Комтуа. Контракт канадца заканчивается, права остаются у «Динамо», но агент уже может искать на рынке КХЛ варианты обмена», – приводит «Матч ТВ» слова источника, знакомого с ситуацией. 

27‑летний Комтуа в своем втором сезоне за бело-голубых провел 54 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (19+15) очка при полезности «-12» и 77 минутах штрафа.

В Кубке Гагарина в трех матчах он не набрал очков при полезности «-2».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Подпишется в условном СКА/Авангарде и будет забивать голы в, ворота Динамо.
Считаю решение правильным, никогда непонятно, что от него ждать. Первый сезон был отличным, но в туекущем осталась бледная тень. Этих денег он не стоит, что платим.
Вот оно как, он решил и все уже сам разрулил, агент может искать команду. Вопрос, он теперь один в Динамо за все отвечает и решает? Конечно, нет.
Но в этот слух можно поверить. Для Воронина это очень удобно, в ноябре когда будут увольнять, скажет, что тренер обменял Комтуа, взял игроков из Лады, Сызранска и Ватутенок. И конечно не он и не Сушко не при делах будут, они и не знали про эти обмены.
Правильное решение, в этом сезоне ничего не показал! Легионер должен быть на голову сильнее! Следующий гусь!!!
По моему Тамбиева уже можно выгонять, по тому как он одного берёт, другого игрока отпускает.
Ответ Dinamik1
По моему Тамбиева уже можно выгонять, по тому как он одного берёт, другого игрока отпускает.
Так и хотите пришествия Магистра Йозе
Ответ Dinamik1
По моему Тамбиева уже можно выгонять, по тому как он одного берёт, другого игрока отпускает.
не знаю. Мне Тамбиев нравится как специалист. Он и в Адмирале ее смотрел на фамилии и статусы, не хочешь биться, не нужен. Очень интересно посмотреть на него в клубе с бюджетом.
По моему не с Этого начал свою "работу " Тамбиев в Динамо !
Уже задолбал))
Меняем на Волкова +Мартынов . У Ги он будет как шелковый
Ответ Roman Schmidt
Меняем на Волкова +Мартынов . У Ги он будет как шелковый
а кто рояль таскать будет - Комтуа?
Ответ Владимир Фельде
а кто рояль таскать будет - Комтуа?
Ну замену Мартынову найдут, не должно составить проблем.А оставлять Волкова с его бешеной личкой-ужас. У Ги всем надо пахать, всем звеньям. Уверен,он сможет Комтуа использовать с пользой
Началось. А Тамбиев нужен? Для меня странно. Опять эти подковерные игры. Скорее всего,будет набран средний состав,который будет бороться за 8 место в конфе,изредка пощипывая лидеров.
Этого ли ждут болелы? Думаю,его сплавят через 2 месяца. Он стилистически не подходит динамо.
Североамериканские тренера заберут Макса. Интересно чем Леониду Комтуа не подошёл.
