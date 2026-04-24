Тамбиев решил, что Комтуа не нужен «Динамо». Клуб может обменять права на канадского форварда («Матч ТВ»)

Новый главный тренер московского «Динамо » Леонид Тамбиев решил, что клуб не будет продолжать сотрудничество с форвардом Максимом Комтуа .

«Леонид Тамбиев пришел к решению, что «Динамо» не нуждается в услугах Комтуа. Контракт канадца заканчивается, права остаются у «Динамо», но агент уже может искать на рынке КХЛ варианты обмена», – приводит «Матч ТВ » слова источника, знакомого с ситуацией.

27‑летний Комтуа в своем втором сезоне за бело-голубых провел 54 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (19+15) очка при полезности «-12» и 77 минутах штрафа.

В Кубке Гагарина в трех матчах он не набрал очков при полезности «-2».