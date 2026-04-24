Тамбиев решил, что Комтуа не нужен «Динамо». Клуб может обменять права на канадского форварда («Матч ТВ»)
Леонид Тамбиев решил, что форвард Максим Комтуа не нужен «Динамо».
Новый главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев решил, что клуб не будет продолжать сотрудничество с форвардом Максимом Комтуа.
«Леонид Тамбиев пришел к решению, что «Динамо» не нуждается в услугах Комтуа. Контракт канадца заканчивается, права остаются у «Динамо», но агент уже может искать на рынке КХЛ варианты обмена», – приводит «Матч ТВ» слова источника, знакомого с ситуацией.
27‑летний Комтуа в своем втором сезоне за бело-голубых провел 54 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (19+15) очка при полезности «-12» и 77 минутах штрафа.
В Кубке Гагарина в трех матчах он не набрал очков при полезности «-2».
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18365 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Но в этот слух можно поверить. Для Воронина это очень удобно, в ноябре когда будут увольнять, скажет, что тренер обменял Комтуа, взял игроков из Лады, Сызранска и Ватутенок. И конечно не он и не Сушко не при делах будут, они и не знали про эти обмены.
Этого ли ждут болелы? Думаю,его сплавят через 2 месяца. Он стилистически не подходит динамо.