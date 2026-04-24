5

Экс-генменеджер «Аризоны» Чайка – один из главных претендентов на вакантный пост в «Торонто» (Ник Кипреос)

Джон Чайка – один из главных претендентов на пост генменеджера «Торонто».

Аналитик и инсайдер Sportsnet Ник Кипреос сообщил, что бывший генменеджер «Аризоны» Джон Чайка стал одним из главных кандидатов на вакантный пост генменеджера «Торонто». 

«Лифс» уволили Брэда Треливинга незадолго до завершения регулярного чемпионата НХЛ, по итогам которого клуб впервые с 2016 года не попал в плей-офф. 

Сейчас «Торонто» находится в процессе поиска нового генменеджера. Ожидается, что его имя будет названо в конце апреля или начале мая. 

«Сейчас я чаще слышу имя Джона Чайки, чем Майка Гиллиса. Пока информация не имеет подтверждения, но говорят, что Гиллис более не рассматривается», – сообщил Кипреос. 

36-летний Чайка был генменеджером «Аризоны» с 2016 по 2020 годы, а после этого в лиге не работал. Он остается самым молодым управленцем в истории, когда-либо назначенным на эту должность в НХЛ. 

Вскоре после его ухода из клуба НХЛ лишила «Койотис» двух выборов на драфте за незаконное тестирование игроков до официального драфт-комбайна в сезоне-2019/20. Чайка получил годичную дисквалификацию от лиги. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
Чайка, Гиллис какая разница... Главное кто будет ГТ Торонто в следующем сезоне. Если останется Беруби, то развал Торонто продолжится.
Я думал он John Seagull, а он Chayka, ему бы в Торпедо с такой фамилией
Ушлый тип) его уже разбанили?
Чайка в плей-офф за авангард играет
