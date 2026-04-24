Уэджвуд – 1-й вратарь в истории «Колорадо» и «Квебека» с 3-0 в первых матчах плей-офф в старте за карьеру. У него 94,7% сэйвов и КН 1,28 в серии с «Кингс»

Вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд начал плей-офф с 3 побед подряд.

Вратарь «Колорадо » Скотт Уэджвуд вышел в старте на третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (4:2, 3-0).

33-летний канадец отразил 24 из 26 бросков. В первых трех играх в серии у него 3 победы при 94,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,28.

Уэджвуд стал первым вратарем в истории «Колорадо» и «Квебек Нордикс», выигравшим все 3 первых матча в старте в плей-офф за карьеру.

До этого сезона у него было 4 появления на льду в матчах Кубка Стэнли – все после выходов на замену.