Уэджвуд – 1-й вратарь в истории «Колорадо» и «Квебека» с 3-0 в первых матчах плей-офф в старте за карьеру. У него 94,7% сэйвов и КН 1,28 в серии с «Кингс»
Вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд начал плей-офф с 3 побед подряд.
Вратарь «Колорадо» Скотт Уэджвуд вышел в старте на третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4:2, 3-0).
33-летний канадец отразил 24 из 26 бросков. В первых трех играх в серии у него 3 победы при 94,7% отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,28.
Уэджвуд стал первым вратарем в истории «Колорадо» и «Квебек Нордикс», выигравшим все 3 первых матча в старте в плей-офф за карьеру.
До этого сезона у него было 4 появления на льду в матчах Кубка Стэнли – все после выходов на замену.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18364 голоса
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
По прошедшей регулярке Томпсон был не хуже, а, учитывая, что у Колорадо - лучшая оборона в лиге (пропустили меньше всех), неудивительно, что у Уэджвуда такие впечатляющие цифры.
Что касается Олимпиады, конкретно финала, то к Биннингтону вопросов особых не было, потащил несколько сложных бросков, другой вратарь ничего бы не изменил, думаю. Там ТШ загнал МакДэвида, да МакКиннон недоработал, но это и так все уже обсудили)