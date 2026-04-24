  Третьяк о своих сменщиках: «Много вратарей погибло за мной в сборной СССР. Но я не виноват, это дело тренера. Других ребят боялись выпускать – не дай бог произойдет что»
Третьяк о своих сменщиках: «Много вратарей погибло за мной в сборной СССР. Но я не виноват, это дело тренера. Других ребят боялись выпускать – не дай бог произойдет что»

Президент ФХР, бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о своих отношениях со сменщиками во время игровой карьеры. 

– Ваш тренер Виталий Ерфилов говорил, что все те, кто был за вами в командах, пропадали как вратари. Как остальные вратари относились к вам?

– Мне как-то повезло, что у меня были хорошие напарники. Я любил отдыхать, хотя тот же Виктор Тихонов считал, что Третьяк должен постоянно играть и чем он дольше играет, тем лучше. Бывало, ведем мы 6:0, я прошу: дайте мне отдохнуть. А ребята, кто за мной сидели в запасе, играли очень мало, даже почти не играли.

Тренеры боялись их выпускать, потому что не дай бог что произойдет. В Польше в 1976 году на чемпионате мира нам местный министр говорит, мол, вы олимпийские чемпионы, не забивайте нам много. Борис Кулагин посадил в запас меня, звено Валерия Харламова, дал поиграть трем тройкам. Ну и в первом периоде мы проигрываем 1:4, и сразу меня и тройку Харламова выпускают быстрее на лед. В итоге проиграли 4:6. И потом я играл все матчи, Александру Сидельникову ни одной игры не дали.

Да, много вратарей, так сказать, погибло за мной в сборной, но я не виноват, это дело тренера. Он ведет игру и определяет состав. У меня же всегда были хорошие отношения и с Толстиковым, и с Александром Пашковым, и с Владимиром Мышкиным. Бывает, что вратари друг с другом не разговаривают и что вратарь указывает тренеру, мол, я с таким работать не буду.

У меня же такого не было, на протяжении всех лет у меня отношения со всеми были ровные. Да, мы соревновались в клубах и на тренировках, но какой-то зависти я не ощущал. Обиды такой не было. Надо спасибо сказать всем, кто со мной был, мы делали одно дело, – сказал Третьяк. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Хорошая история, жалко что, хм, неправда
Тогда играло всего три тройки, в запас сажать было некого.
Первое звено (Михайлов-Мальцев-Харламов) забросило первую ответную шайбу при счете 0:2.
Много толковых хоккейных функционеров погибло за твоей спиной, а они пользу хоккею могли принести
Это всегда две стороны медали. С одной стороны хорошо, когда есть вратарь, который дает стабильно высочайший уровень, когда для тренера есть он и все остальные, от добра добра не ищут. С другой стороны, действительно, много классных вратарей таки образом оказываются за спиной. Сколько вратарей было рядом с Акинфеевым? Кан, Касильяс и Буффон в клубах и сборных, у них за спиной тоже были крутые Леманн, Рейна или Сиригу. Быть вратарем это значит играть в индивидуальный вид спорта в командном. Такова жестокая специфика позиции в раме.
Каждый из сменщиков был как минимум не хуже тебя, а многие лучше, ты просто приспосабливался, как и сейчас и знал, кому лизнуть... Абсолютно средний вратарь, сливший решающий матч серии в Москве
Ответ Внезапный Гусь
Сидельников из "Крыльев Советов" был гораздо круче !!!!!
Ответ Внезапный Гусь
Абсолютно средний человек, но вратарь великолепный. Не берите пример с Третьяка, оставайтесь объективным.
Помните, что, например, у Пушкина было порядка 3000 крепостных. Он никогда никого из них не освободил, торговал ими направо налево, вступал в романы со своими крепостными ( но свободы им не давал). Одним словом, абсолютно средний помещик, типичный мерзавец и подлец. Но стихи Пушкина от этого не стали хуже. Такие вот дела
Тогда вратари гибли,а теперь страна
... в Олимпийском турнире в Штатах круто сборная СССР ложанулась, вместе с Тихоновым, иТретьяком с Мышкиным, а лучший друг П. Хендерсон #19, правда Владик тогда молоденький был, без сменщика играл🥅такая ответственность на плечи свалилась в Суперсерии.
На мой взгляд фигура Третьяка несколько раздута. Когда с тобой в одной команде Лутченко, Цыганков, Гусев, Васильев да просто грех пропускать много.
Материалы по теме
Третьяк о кино: «Мне в молодые годы хотелось сыграть Д’Артаньяна. Нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях»
22 апреля, 07:40
Виктор Шалимов о Гретцки: «Великий хоккеист. Среди канадцев он был таким, кто выделялся не физическими данными, а своим видением, играл очень здорово в пас»
19 апреля, 11:37
Каменский об НХЛ: «Владелец «Квебека» предлагал бежать, давал 200-250 тысяч долларов в год. Для государства это было бы предательством. Но можно было понять тех, кто так уезжал»
16 апреля, 19:12
Валерий Каменский: «В ЦСКА иногда разгружали по 30 тонн за тренировку, потом еще в баскетбол играли, бегали тоже много, барьеры, прыжки. На унитаз иногда сесть не мог, настолько ноги тряслись»
16 апреля, 15:14
Третьяк против драк вратарей: «Я не приветствую, только в исключительных случаях, видимо, у Шестеркина был такой. Бобровский правильно вступил в драку»
1 апреля, 11:28
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
39 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем