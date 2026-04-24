Третьяк о своих сменщиках: «Много вратарей погибло за мной в сборной СССР. Но я не виноват, это дело тренера. Других ребят боялись выпускать – не дай бог произойдет что»

Владислав Третьяк: много вратарей за мной погибло в сборной СССР.

Президент ФХР, бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о своих отношениях со сменщиками во время игровой карьеры.

– Ваш тренер Виталий Ерфилов говорил, что все те, кто был за вами в командах, пропадали как вратари. Как остальные вратари относились к вам?

– Мне как-то повезло, что у меня были хорошие напарники. Я любил отдыхать, хотя тот же Виктор Тихонов считал, что Третьяк должен постоянно играть и чем он дольше играет, тем лучше. Бывало, ведем мы 6:0, я прошу: дайте мне отдохнуть. А ребята, кто за мной сидели в запасе, играли очень мало, даже почти не играли.

Тренеры боялись их выпускать, потому что не дай бог что произойдет. В Польше в 1976 году на чемпионате мира нам местный министр говорит, мол, вы олимпийские чемпионы, не забивайте нам много. Борис Кулагин посадил в запас меня, звено Валерия Харламова , дал поиграть трем тройкам. Ну и в первом периоде мы проигрываем 1:4, и сразу меня и тройку Харламова выпускают быстрее на лед. В итоге проиграли 4:6. И потом я играл все матчи, Александру Сидельникову ни одной игры не дали.

Да, много вратарей, так сказать, погибло за мной в сборной, но я не виноват, это дело тренера. Он ведет игру и определяет состав. У меня же всегда были хорошие отношения и с Толстиковым, и с Александром Пашковым , и с Владимиром Мышкиным . Бывает, что вратари друг с другом не разговаривают и что вратарь указывает тренеру, мол, я с таким работать не буду.

У меня же такого не было, на протяжении всех лет у меня отношения со всеми были ровные. Да, мы соревновались в клубах и на тренировках, но какой-то зависти я не ощущал. Обиды такой не было. Надо спасибо сказать всем, кто со мной был, мы делали одно дело, – сказал Третьяк.