Нестеров о стиле ЦСКА Никитина: «Он не консервативный и не оборонительный, а сбалансированный. Его штаб привнес и новинки – в сравнении с прошлыми годами»

Никита Нестеров: стиль Никитина в ЦСКА – не консервативный, а сбалансированный.

Защитник ЦСКА Никита Нестеров высказался о первом сезоне ЦСКА после возвращения Игоря Никитина на пост главного тренера.

Московский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде, проиграв «Авангарду» (1-4).

– Никита, как с позиции олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина оцените прошедший сезон для армейской команды?

– Все понимают, что играют в ЦСКА, поэтому задача для каждого была только одна – Кубок Гагарина. Мы ее не решили, поэтому положительно оценить сезон не могу.

Вообще это был мой восьмой сезон в ЦСКА, в чем-то он стал особенным. У нас – молодая команда, многие ребята за год возмужали, сделали шаг вперед. Команда с амбициями, потенциал у нее однозначно есть.

– Стиль ЦСКА называют одним из самых консервативных и оборонительных в Лиге. Согласитесь с такой оценкой?

– Во-первых, еще летом понимал, в какой хоккей этот ЦСКА будет играть. Требования Игоря Валерьевича [Никитина] и его тренерского штаба прекрасно знакомы, ведь раньше он не один год работал в армейском клубе.

Во-вторых, это не консервативный и не оборонительный стиль, а сбалансированный. Есть определенные рекомендации в каждой из зон, которые нужно выполнять. Кстати, были и некоторые новинки, которые штаб Никитина привнес в команду – в сравнении с предыдущими годами.

Первую половину чемпионата прошли тяжело, чуть выше границы кубковой восьмерки. Но к новому году нашли свой хоккей, завоевали преимущество своего поля, порадовали наших верных болельщиков, которые всегда были и будут шестым игроком ЦСКА. В первом раунде плей-офф уверенно прошли СКА – приятно эту серию вспомнить.

– Что не получилось в раунде втором – с Омском?

– Больной вопрос. У соперника – опытная команда, которая на высоком уровне реализовывала свои моменты и играла по счету. Мы все время были рядом, но не хватило опыта и реализации. Обидное поражение в почти равной серии, – сказал Нестеров.