Ничушкин без очков в серии с «Лос-Анджелесом»: 1 бросок и 1 хит за 17:29 в 3-м матче

Валерий Ничушкин остается без очков в серии с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Колорадо » Валерий Ничушкин остался без результативных действий в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (4:2, 3-0).

В трех играх в текущем плей-офф у 31-летнего россиянина нет набранных очков при нейтральной полезности.

Сегодня Ничушкин (17:29 – шестое время среди форвардов «Эвеланш», 0:58 – в большинстве, 2:50 – в меньшинстве) отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом.