Маккиннон без очков в 3-м матче с «Лос-Анджелесом»: 0 бросков, 1 хит и малый штраф за 19:30. У лучшего снайпера регулярки НХЛ 0+1 в серии

Нэтан Маккиннон остался без очков в 3-м матче серии с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон остался без очков и бросков в створ в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (4:2, 3-0).

Лучший снайпер и третий бомбардир регулярного чемпионата НХЛ записал в актив 1 (0+1) балл в 3 играх в текущем плей-офф при полезности «+2».

Сегодня Маккиннон (19:30, нейтральная полезность) ни разу не бросил в створ (при 3 промахах), применил 1 силовой прием, выиграл 10 из 17 вбрасываний (59%) и получил малый штраф за приукрашивание во втором периоде.