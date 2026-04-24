  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маккиннон без очков в 3-м матче с «Лос-Анджелесом»: 0 бросков, 1 хит и малый штраф за 19:30. У лучшего снайпера регулярки НХЛ 0+1 в серии
19

Нэтан Маккиннон остался без очков в 3-м матче серии с «Лос-Анджелесом».

Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон остался без очков и бросков в створ в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4:2, 3-0). 

Лучший снайпер и третий бомбардир регулярного чемпионата НХЛ записал в актив 1 (0+1) балл в 3 играх в текущем плей-офф при полезности «+2». 

Сегодня Маккиннон (19:30, нейтральная полезность) ни разу не бросил в створ (при 3 промахах), применил 1 силовой прием, выиграл 10 из 17 вбрасываний (59%) и получил малый штраф за приукрашивание во втором периоде. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18364 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЛос-Анджелес
logoКолорадо
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoНэтан Маккиннон
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Загоняли Маков на олимпиаде
Ответ Владислав Журавлев
Загоняли Маков на олимпиаде
Эмоционально вымотаны
Ответ Владислав Журавлев
Загоняли Маков на олимпиаде
да ладно?
3 матча - мала выборка, на 10-м всё придет в норму
В прошлом году Нэйт забил 7 голов звёздам в 1 раунде но это не стало билетом к Смайту, 2 раунду’ а только в отпуск. В этой болотной зарубе он в первых двух играх как мог обострял и играл очень активно, фарт просто перешёл на ОТ гол и лёгкие шайбы в 3 игре, Нэйч и Ничъ пока тоже на экономной скорости. Впереди главный соперник (Даллас) и там с них + МакАр будет уже другой спрос.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем