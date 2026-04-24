Маккиннон без очков в 3-м матче с «Лос-Анджелесом»: 0 бросков, 1 хит и малый штраф за 19:30. У лучшего снайпера регулярки НХЛ 0+1 в серии
Нэтан Маккиннон остался без очков в 3-м матче серии с «Лос-Анджелесом».
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон остался без очков и бросков в створ в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4:2, 3-0).
Лучший снайпер и третий бомбардир регулярного чемпионата НХЛ записал в актив 1 (0+1) балл в 3 играх в текущем плей-офф при полезности «+2».
Сегодня Маккиннон (19:30, нейтральная полезность) ни разу не бросил в створ (при 3 промахах), применил 1 силовой прием, выиграл 10 из 17 вбрасываний (59%) и получил малый штраф за приукрашивание во втором периоде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
19 комментариев
Загоняли Маков на олимпиаде
Эмоционально вымотаны
да ладно?
3 матча - мала выборка, на 10-м всё придет в норму
В прошлом году Нэйт забил 7 голов звёздам в 1 раунде но это не стало билетом к Смайту, 2 раунду’ а только в отпуск. В этой болотной зарубе он в первых двух играх как мог обострял и играл очень активно, фарт просто перешёл на ОТ гол и лёгкие шайбы в 3 игре, Нэйч и Ничъ пока тоже на экономной скорости. Впереди главный соперник (Даллас) и там с них + МакАр будет уже другой спрос.
