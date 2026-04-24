Кузьменко сыграл в 3-м матче серии с «Колорадо» – 1-й выход форварда «Лос-Анджелеса» с февраля. У него 0 бросков за 10:30 при 2:06 в большинстве

Андрей Кузьменко сыграл в 3-м матче серии с «Колорадо» .

Форвард «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо » (2:4, 0-3).

30-летний россиянин сыграл впервые после перенесенной операции в связи с разрывом мениска. Он не выходил на лед с 26 февраля.

В минувшем регулярном чемпионате Кузьменко набрал 25 (13+12) очков в 52 матчах при полезности «минус 4».

Сегодня Андрей (10:30, 2:06 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью и не отметился бросками и другими действиями в протоколе.