Кузьменко сыграл в 3-м матче серии с «Колорадо» – 1-й выход форварда «Лос-Анджелеса» с февраля. У него 0 бросков за 10:30 при 2:06 в большинстве
Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:4, 0-3).
30-летний россиянин сыграл впервые после перенесенной операции в связи с разрывом мениска. Он не выходил на лед с 26 февраля.
В минувшем регулярном чемпионате Кузьменко набрал 25 (13+12) очков в 52 матчах при полезности «минус 4».
Сегодня Андрей (10:30, 2:06 – в большинстве) завершил игру с нейтральной полезностью и не отметился бросками и другими действиями в протоколе.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Судить сложно, сезон по сути закончен.
А когда судить то? Кузьменко провалил сезон.
В плей офф айс тайм Кузьменко и Мичкова похожи. Времени игрового мало, при этом дают играть в большинстве
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем