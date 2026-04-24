Овечкин и Алексей Протас посетили матч фарма «Вашингтона» в плей-офф АХЛ. «Херши» с 1+1 от Тринеева победил «Бриджпорт» (5:2) и выиграл серию 1-го раунда (2-0)
Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Алексей Протас посетили игру фарм-клуба «Кэпиталс» в плей-офф АХЛ.
«Херши» обыграл «Бриджпорт» (5:2) и завершил серию 1-го раунда Кубка Колдера в свою пользу (2-0).
В полуфинале дивизиона «Беарс» предстоит встретиться с «Провиденсом» (фармом «Бостона») или «Уилкс-Бэрри» (фармом «Питтсбурга»).
Отметим, что в составе «медведей» во втором матче с «Айлендерс» по 2 очка набрали форварды Эндрю Кристалл (дубль) и Богдан Тринеев (1+1).
Нападающий «Херши» Илья Протас, признанный лучшим новичком АХЛ в сезоне, отметился результативной передачей, а Иван Мирошниченко результативными действиями не отметился.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
