  Панарин сделал голевой пас в 3-м матче серии с «Колорадо», завершив его с «минус 3» и 0 бросков. У него 2+1 в 3 играх в текущем плей-офф
Панарин сделал голевой пас в 3-м матче серии с «Колорадо», завершив его с «минус 3» и 0 бросков. У него 2+1 в 3 играх в текущем плей-офф

Панарин сделал ассист в 3-м матче серии с «Колорадо», завершив его с «минус 3» .

Форвард «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал голевой пас Адриану Кемпе в большинстве в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (2:4, 0-3). 

На счету 34-летнего россиянина стало 3 (2+1) очка в 3 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Панарин (21:33, 5:16 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 3» – худшей в команде наряду с Кемпе и Анже Копитаром

Артемий остался без бросков по воротам (4 попытки броска были заблокированы), применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18364 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Очки в плей-офф КС26, россияне, лидеры:
Капризов 4 (1+3)
Малкин 3 (2+1)
Панарин 3 (2+1)
Кучеров 3 (1+2)
Подколзин 3 (0+3).

Очки в плей-офф КС, россияне, лидеры за все время:
1. МАЛКИН 183 (69+113)
2. Федоров 176 (52+124)
3. КУЧЕРОВ 174 (54 +120)
4. Овечкин 147 (77+70)
5. Зубов 117 (24+93)
6. Дацюк 113 (42+71)
7. Ковалев 100 (45+55)
Малкин лидер.
Кучеров потенциальный лидер.
Болеем за обоих, болеем за наших!
Ответ Кагов
Если Тампа будет вылетать в первом раунде каждый год, то Малкин так лидером и останется. Тампе и Кучерову нужно прибавлять, тем более что могут
Я правильно понял, что все четыре шайбы Кингс пропустили в смены первого звена?
Три шайбы пропустило первое звено, но свою забили в большинстве.
Я не удивлён, что Тема лучший в этом составе, так же как не удивлён, что лоси на итоговые 4-0 вероятно устроятся
Условному Стэмкосу бы уже просили Конн Смайт вручить
