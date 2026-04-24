Панарин сделал голевой пас в 3-м матче серии с «Колорадо», завершив его с «минус 3» и 0 бросков. У него 2+1 в 3 играх в текущем плей-офф

Панарин сделал ассист в 3-м матче серии с «Колорадо», завершив его с «минус 3» .

Форвард «Лос-Анджелеса » Артемий Панарин сделал голевой пас Адриану Кемпе в большинстве в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Колорадо » (2:4, 0-3).

На счету 34-летнего россиянина стало 3 (2+1) очка в 3 играх в текущем плей-офф.

Сегодня Панарин (21:33, 5:16 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 3» – худшей в команде наряду с Кемпе и Анже Копитаром .

Артемий остался без бросков по воротам (4 попытки броска были заблокированы), применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.