Макар забил 23-й гол в плей-офф НХЛ – делит 2-е место среди действующих защитников с Летангом и Хедманом. Лидирует Бернс (24)
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар забил 23-й гол в плей-офф НХЛ за карьеру.
Защитник «Колорадо» Кэйл Макар забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (4:2, 3-0).
27-летний канадец набрал 1-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (в 3 матчах при полезности «+4») и был признан третьей звездой встречи.
На счету Макара стало 23 шайбы в 82 играх плей-офф за карьеру при 86 очках и полезности «+27».
Он делит 2-е место по числу кубковых голов среди действующих защитников лиги с Крисом Летангом («Питтсбург», 23 в 152 играх) и Виктором Хедманом («Тампа», 23 в 170). Лидирует нынешний одноклубник Макара Брент Бернс (24 в 138).
Рекордом владеет Пол Коффи (59 в 194).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот это цифры у Макара в ПО, 82 игры, 86 очков и полезность +27. Круто!
Конн Смайт ещё в 2022 есть. Макар топ!
Младший Мак очень вовремя взял момент на себя и забросил. Единственный настоящий гол Avs в игре. Остальные три - шляпа, именно как бросок-гол само собой, по важности без нареканий.
Стает первым лет через 8-9
Ждём когда и борода Бёрнс порадует заброшенной шайбой.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем