Макар забил 23-й гол в плей-офф НХЛ – делит 2-е место среди действующих защитников с Летангом и Хедманом. Лидирует Бернс (24)

Защитник «Колорадо» Кэйл Макар забил 23-й гол в плей-офф НХЛ за карьеру.

Защитник «Колорадо » Кэйл Макар забросил шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (4:2, 3-0).

27-летний канадец набрал 1-е очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (в 3 матчах при полезности «+4») и был признан третьей звездой встречи.

На счету Макара стало 23 шайбы в 82 играх плей-офф за карьеру при 86 очках и полезности «+27».

Он делит 2-е место по числу кубковых голов среди действующих защитников лиги с Крисом Летангом («Питтсбург», 23 в 152 играх) и Виктором Хедманом («Тампа», 23 в 170). Лидирует нынешний одноклубник Макара Брент Бернс (24 в 138).

Рекордом владеет Пол Коффи (59 в 194).