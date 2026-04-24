Ландескуг забил «Лос-Анджелесу» в 3-м матче серии – шайба зашла в ворота после отскока от борта и конька вратаря Форсберга. Это 30-й гол капитана «Колорадо» в плей-офф

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг забил «Лос-Анджелесу» в 3-м матче серии.

Капитан «Колорадо» Габриэль Ландескуг открыл счет в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом » (4:2, 3-0).

На 6-й минуте 33-летний швед бросил от синей линии, шайба прошла мимо ворот, отскочила от борта за ними, затем попала в конек вратарю «Кингс» Антону Форсбергу и зашла в ворота.

В текущем плей-офф НХЛ у Ландескуга стало 2 (2+0) очка в 3 играх. В кубковых матчах за карьеру в лиге – 73 (30+43) очка в 77 играх.

Габриэль стал 7-м игроком в истории «Колорадо » и «Квебек Нордикс», достигшим отметки 30 шайб в плей-офф.

В списке также Джо Сакик (84 в 172 играх), Петер Форсберг (58 в 140), Нэтан Маккиннон (55 в 98), Мишель Гуле (34 в 66), Микко Рантанен (34 в 81) и Милан Гейдук (34 в 112).