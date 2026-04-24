«Колорадо» повел 3-0 в серии с «Лос-Анджелесом», выиграв 3-й матч (4:2). Лехконен забил победный гол в меньшинстве после ошибки Кемпе

«Колорадо » обыграл «Лос-Анджелес » в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 3-0).

Автором победной шайбы стал форвард «Эвеланш» Арттури Лехконен , отличившийся в меньшинстве.

На 48-й минуте он перехватил шайбу в своей зоне после ошибки Адриана Кемпе , прошел к воротам Антона Форсберга и сделал передачу на Логана О’Коннора. Но в итоге шайба зашла в ворота «Кингс» рикошетом от Кемпе.

Лехконен, также отметившийся результативной передачей, был признан первой звездой встречи.