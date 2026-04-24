«Колорадо» повел 3-0 в серии с «Лос-Анджелесом», выиграв 3-й матч (4:2). Лехконен забил победный гол в меньшинстве после ошибки Кемпе
Автором победной шайбы стал форвард «Эвеланш» Арттури Лехконен, отличившийся в меньшинстве.
На 48-й минуте он перехватил шайбу в своей зоне после ошибки Адриана Кемпе, прошел к воротам Антона Форсберга и сделал передачу на Логана О’Коннора. Но в итоге шайба зашла в ворота «Кингс» рикошетом от Кемпе.
Лехконен, также отметившийся результативной передачей, был признан первой звездой встречи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Большинства у Колорадо не было что в регулярке, что в ПО. И это странно учитывая кто там играет, но факт остается фактом. Вот в эту команду на большинство просто на ура залетел бы Кейн на правый фланг с левым хватом. Плюс он пытается расчерчивать, в то время как игроки Колорадо реально бестолково возят её туда сюда