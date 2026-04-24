  • «Колорадо» повел 3-0 в серии с «Лос-Анджелесом», выиграв 3-й матч (4:2). Лехконен забил победный гол в меньшинстве после ошибки Кемпе
«Колорадо» обыграл «Лос-Анджелес» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 3-0). 

Автором победной шайбы стал форвард «Эвеланш» Арттури Лехконен, отличившийся в меньшинстве.

На 48-й минуте он перехватил шайбу в своей зоне после ошибки Адриана Кемпе, прошел к воротам Антона Форсберга и сделал передачу на Логана О’Коннора. Но в итоге шайба зашла в ворота «Кингс» рикошетом от Кемпе. 

Лехконен, также отметившийся результативной передачей, был признан первой звездой встречи. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18309 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
я бы не стал это называть ошибкой Кемпе, по заголовку ждешь слепого паса в обрез) Панарин смену переиграл что ли? изначально имел гандикап, но ногами в чистую проиграл
Тупо катнуть сопернику шайбу при розыгрыше большинства. Понятно, что кик, но обрез во всей красе, как он есть.
Панарин как-то обречённо бежал в защиту, теоретически мог бы догнать
Сам выбрал себе команду)
Ну тут все ожидаемо
ЛА играет на пределе. На самом деле молодцы, ведь ожидалось что будет вынос в одну калитку... Он конечно и так по счёту таковым является, но все матчи очень тяжкие для Колорадо. Да и то, забивает Колорадо чаще всего какой-то "мусорный" гол. Вот Ландескуг сегодня. Форсберг сам себе запихал шайбу в ворота после отскока от борта. Или отскоком от ноги Кемпе залетело между ног.
Большинства у Колорадо не было что в регулярке, что в ПО. И это странно учитывая кто там играет, но факт остается фактом. Вот в эту команду на большинство просто на ура залетел бы Кейн на правый фланг с левым хватом. Плюс он пытается расчерчивать, в то время как игроки Колорадо реально бестолково возят её туда сюда
Форсберг под давлением Кадри запихал, не просто так
А по-моему просто так) Он сам по себе так ставил конек что ему хоть мешай хоть не мешай ничего не поменялось бы. По логике вратарской он правильно все делал, просто не ожидал что шайба перед коньком окажется
О! Уже три свипа назревают!
Ну это все
Чувак, это похороны
Похороны были еще до начала серии
Обычно они так пропускают, а тут забили!👌
Все три матча плотно, в борьбе, но класс есть класс - 3:0.
