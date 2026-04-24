Хуснутдинов без очков в серии с «Баффало»: 1 бросок в створ за 3 игры при среднем времени на льду 14:26

Форвард «Бостона» Марат Хуснутдинов остается без очков в серии с «Баффало».

Форвард «Бостона » Марат Хуснутдинов принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (1:3, 1-2).

У 23-летнего россиянина, дебютировавшего в плей-офф в этом году, нет результативных действий в первых 3 играх (1 бросок в створ при среднем времени на льду 14:26).

Сегодня Марат (14:15, 3:36 – в меньшинстве) остался без бросков в створ и завершил встречу с нейтральной полезностью. У него 2 силовых приема и 1 потеря.