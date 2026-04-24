Форвард «Баффало» Так забил 2 победных гола в текущем плей-офф. Рекорд «Сэйбрс» за одну кампанию – 3
Форвард «Баффало» Алекс Так забросил победную шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном» (3:1, 2-1).
29-летний американец был признан первой звездой встречи. Гол стал для него вторым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ (оба – победные).
В целом у него 4 (2+2) очка в 3 играх серии с «Брюинс» при полезности «+4».
Клубный рекорд «Сэйбрс» по числу победных шайб за один розыгрыш плей-офф (3) делят Рене Робер (1974/75), Михал Грошек (1997/98), Кертис Браун (1998/99), Диксон Уорд (1998/99), Алеш Коталик (2005/06) и Крис Друри (2006/07).
Добавим, что за карьеру Так забросил 21 шайбу в 69 играх в Кубке Стэнли. Из них 8 голов оказались победными.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Баффало не Флорида, туда заманить сложно игроков. Т.е отпустить можно, а вот найти ему замену?
Да, недешёвое подписание (10 млн в год, не менее) и 30 лет, но если его хватит на 4 сезона хорошей игры это подписание себя оправдает. В эти ближайшие 3-4 сезона "клинки" будут ставить большие задачи...