Форвард «Баффало» Так забил 2 победных гола в текущем плей-офф. Рекорд «Сэйбрс» за одну кампанию – 3

Алекс Так из «Баффало» забил 2 победных гола в этом плей-офф.

Форвард «Баффало » Алекс Так забросил победную шайбу в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Бостоном » (3:1, 2-1).

29-летний американец был признан первой звездой встречи. Гол стал для него вторым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ (оба – победные).

В целом у него 4 (2+2) очка в 3 играх серии с «Брюинс» при полезности «+4».

Клубный рекорд «Сэйбрс» по числу победных шайб за один розыгрыш плей-офф (3) делят Рене Робер (1974/75), Михал Грошек (1997/98), Кертис Браун (1998/99), Диксон Уорд (1998/99), Алеш Коталик (2005/06) и Крис Друри (2006/07).

Добавим, что за карьеру Так забросил 21 шайбу в 69 играх в Кубке Стэнли. Из них 8 голов оказались победными.