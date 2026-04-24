  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ. У 19-летнего белоруса 66 (29+37) очков в 69 играх за фарм «Вашингтона» в регулярке
14

Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ. У 19-летнего белоруса 66 (29+37) очков в 69 играх за фарм «Вашингтона» в регулярке

Илья Протас из фарма «Вашингтона» стал лучшим новичком АХЛ.

Форвард «Херши Беарс» Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ

Приз имени Дадли (Реда) Гарретта вручается по итогам регулярного чемпионата лиги. 

19-летний белорус провел 69 матчей за фарм «Вашингтона» и набрал 66 (29+37) очков, став лучшим бомбардиром среди новичков. 

Протас стал первым игроком «Херши» за 40 лет, кому удалось стать обладателем этой награды. В сезоне-1985/86 ее получил вратарь Рон Хекстолл (с 1984 по 1996 год «Беарс» были фармом «Филадельфии»). 

Добавим, что в 4 матчах в НХЛ за «Кэпиталс» Илья набрал 4 (1+3) очка. 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18360 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
logoВашингтон
logoХерши
logoРон Хекстолл
logoФиладельфия
logoИлья Протас
logoНХЛ
logoАХЛ
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Очень перспективный парень, даже поинтереснее брата выглядит. Удачи Илье, надеюсь у него все получится в Вашингтоне и с братом образуют отличную связку.
Он и Кристалл похоже в следующем сезоне в основе играть будут, а вот Мирошниченко похоже все ближе к обмену:(
Ответ SuperDubina
Он и Кристалл похоже в следующем сезоне в основе играть будут, а вот Мирошниченко похоже все ближе к обмену:(
Мирошниченко ближе к КХЛ. У Вашингтона полно молодежи, уже добравшейся до НХЛ. Так что на плохую организацию списать всё не получится.
Ответ SuperDubina
Он и Кристалл похоже в следующем сезоне в основе играть будут, а вот Мирошниченко похоже все ближе к обмену:(
Мирошниченко переоцененный мыльный пузырь. К тому же, ленивый.
Поэтому его Протас и обставил. Протас будет в следующем сезоне играть в АХЛ, а Мирошниченко в лучшем случае вернётся в КХЛ.
Очень добротный растет хоккеист. Надеюсь на следующий сезон в основе будет почаще!
Буду единственным, кто пока воздержится от дифирамбов. По первым матчам Илья приметно такой, как брат. Не знаю как у других, у меня ожидания были значительно выше.
Вашингтону кровь из носу нужен игрок, набирающий если не 100 очков за сезон, то хотя бы больше очка за игру. Надеюсь, это будет планкой для Протасов.
Ответ Кино Музыка
Буду единственным, кто пока воздержится от дифирамбов. По первым матчам Илья приметно такой, как брат. Не знаю как у других, у меня ожидания были значительно выше. Вашингтону кровь из носу нужен игрок, набирающий если не 100 очков за сезон, то хотя бы больше очка за игру. Надеюсь, это будет планкой для Протасов.
100 очков за сезон,где их взять ?их на всю лигу несколько человек всего
Будем и дальше топить за столичных после Ови, благодаря соотечественникам)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
