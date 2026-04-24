Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ. У 19-летнего белоруса 66 (29+37) очков в 69 играх за фарм «Вашингтона» в регулярке
Приз имени Дадли (Реда) Гарретта вручается по итогам регулярного чемпионата лиги.
19-летний белорус провел 69 матчей за фарм «Вашингтона» и набрал 66 (29+37) очков, став лучшим бомбардиром среди новичков.
Протас стал первым игроком «Херши» за 40 лет, кому удалось стать обладателем этой награды. В сезоне-1985/86 ее получил вратарь Рон Хекстолл (с 1984 по 1996 год «Беарс» были фармом «Филадельфии»).
Добавим, что в 4 матчах в НХЛ за «Кэпиталс» Илья набрал 4 (1+3) очка.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Поэтому его Протас и обставил. Протас будет в следующем сезоне играть в АХЛ, а Мирошниченко в лучшем случае вернётся в КХЛ.
Вашингтону кровь из носу нужен игрок, набирающий если не 100 очков за сезон, то хотя бы больше очка за игру. Надеюсь, это будет планкой для Протасов.