Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ. У 19-летнего белоруса 66 (29+37) очков в 69 играх за фарм «Вашингтона» в регулярке

Форвард «Херши Беарс» Илья Протас признан лучшим новичком АХЛ .

Приз имени Дадли (Реда) Гарретта вручается по итогам регулярного чемпионата лиги.

19-летний белорус провел 69 матчей за фарм «Вашингтона » и набрал 66 (29+37) очков, став лучшим бомбардиром среди новичков.

Протас стал первым игроком «Херши» за 40 лет, кому удалось стать обладателем этой награды. В сезоне-1985/86 ее получил вратарь Рон Хекстолл (с 1984 по 1996 год «Беарс» были фармом «Филадельфии»).

Добавим, что в 4 матчах в НХЛ за «Кэпиталс» Илья набрал 4 (1+3) очка.