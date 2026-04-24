  • Станковен из «Каролины» – 2-й игрок в истории НХЛ, открывший счет в каждом из 3 первых матчей команды в плей-офф
Логан Станковен открыл счет в 3 играх серии с «Оттавой» и вошел в историю.

Форвард «Каролины» Логан Станковен отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (2:1, 3-0). 

23-летний канадец открыл счет на 6-й минуте встречи. В первых двух матчах серии (2:0 и 3:2 2ОТ) он также забивал первым – на 23-й (гол в итоге стал победным) и 7-й минутах соответственно. 

В 3 матчах в текущем розыгрыше Кубка Стэнли у него 4 (3+1) очка при полезности «+3». 

Станковен стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось открыть счет в трех первых матчах своей команды в плей-офф в конкретном розыгрыше. 

Ранее такое достижение в актив записал Джордж Армстронг (1956 год, «Торонто»). 

Отметим, что Станковен также стал вторым игроком в истории «Харрикейнс» и «Хартфорд Уэйлерс», кому удалось начать плей-офф с 3-матчевой голевой серии. Ранее такое достижение в актив записал Пэт Вербик (1991). 

В целом рекорд франшизы по продолжительности голевой серии в плей-офф составляет 4 матча. Его делят Рэй Шеппард (1999 год) и Бэйтс Батталья (2002). 

Все-таки шикарного игрока Каролина отхватила у Далласа) молодой, универсал, под систему Бриндамора заходит, всё это за 6 лямов ещё на 7 лет, ну и 2 пика 1 раунда вместе с ним пришли)
та сделка была вин-вин. у Ранты в Каролине совсем не поперло. Хуже его результативность была только в 18-19 лет в первые сезоны в нхл)
Каролине бы еще Бурка из Далласа выменять. Пару лет назад они вместе со Станковеном разрывали АХЛ, а сейчас Бурк хорошо смотрится в Далласе, но там тесно
рантанен опять ждет встречи с жуками, а станковен с рантаненом, и все хотят мстить
станок злая такая собака
