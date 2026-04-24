Защитник «Оттавы» Сэндерсон получил травму в 3-м матче серии с «Каролиной». У «Сенаторс» не играет Зуб, выбывший в 1-й игре

Защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон получил травму в 3-м матче серии с «Каролиной».

Защитник «Оттавы» Джейк Сэндерсон досрочно завершил третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (1:2, 0-3).

23-летний американец ушел со льда во втором периоде. На 25-й минуте он получил удар в голову от нападающего «Харрикейнс» Тэйлора Холла, наказанного за это малым штрафом.

После этого хита Сэндерсон отыграл еще две смены. Перед тем, как отправиться в раздевалку, он получил повреждение руки, блокируя бросок.

В 3 играх в текущем плей-офф у Джейка 2 (0+2) очка при полезности «+2». В прошлом матче серии с двумя овертаймами он отыграл 43:06.

Отметим, что второй и третий матчи серии «Сенаторс» провели без другого основного защитника – Артема Зуба . Россиянин травмировался в первой игре после попытки применить силовой прием против форварда «Кейнс» Сета Джарвиса.