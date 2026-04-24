Никишин сыграл 14:57 в 3-м матче серии с «Оттавой» – меньше всех среди защитников «Каролины». У него 3 хита, 1 блок и 2 потери
Александр Никишин сыграл 14:57 в 3-м матче серии с «Оттавой».
Защитник «Каролины» Александр Никишин принял участие в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (2:1, 3-0).
24-летний россиянин провел на льду 14 минут 57 секунд – меньше всех среди защитников «Харрикейнс» (3:52 – в большинстве, 0:45 – в меньшинстве).
Он завершил игру с нейтральной полезностью и отметился 1 броском в створ и 3 силовыми приемами. Также допустил 2 потери.
В 3 играх в текущем плей-офф у Никишина нет набранных очков при полезности «+1».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
