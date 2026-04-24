Свечников без очков в серии с «Оттавой»: 2 броска, 2 хита, 1 блок и 1 потеря за 17:36 в 3-й игре
Андрей Свечников по-прежнему без очков в серии с «Оттавой».
Форвард «Каролины» Андрей Свечников не отметился результативными действиями в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Оттавой» (2:1, 3-0).
У 26-летнего россиянина нет набранных очков в текущем плей-офф НХЛ.
Сегодня Свечников (17:36 – третье время среди форвардов «Харрикейнс», 4:02 – в большинстве, 0:26 – в меньшинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью.
У него 2 броска в створ (еще 1 – мимо), 2 силовых приема, 1 блок и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Свеч, Джарвис по нулям за серию, Ахо, Элерс по очку
Очки набирают Холл - 5, Станковен и Блэйк по 4