«Каролина» ведет 3-0 в серии с «Оттавой» – победа 2:1 в 3-м матче. Андерсен отбил 21 из 22 бросков
«Каролина» увеличила преимущество в счете в серии с «Оттавой».
«Каролина» победила «Оттаву» (2:1) в гостях в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Первой звездой игры стал нападающий Логан Станковен (1+0), второй – вратарь Фредерик Андерсен (21 из 22 бросков), третьей – форвард Дрейк Батерсон (1+0).
Команда тренера Рода Бринд′Амора ведет со счетом 3-0 в серии. «Харрикейнс» ранее выиграли два домашних матчах со счетом 2:0 и 3:2.
Четвертая игра серии пройдет 25 апреля.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18355 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
