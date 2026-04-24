  «Каролина» ведет 3-0 в серии с «Оттавой» – победа 2:1 в 3-м матче. Андерсен отбил 21 из 22 бросков
«Каролина» ведет 3-0 в серии с «Оттавой» – победа 2:1 в 3-м матче. Андерсен отбил 21 из 22 бросков

«Каролина» увеличила преимущество в счете в серии с «Оттавой».

«Каролина» победила «Оттаву» (2:1) в гостях в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Первой звездой игры стал нападающий Логан Станковен (1+0), второй – вратарь Фредерик Андерсен (21 из 22 бросков), третьей – форвард Дрейк Батерсон (1+0).

Команда тренера Рода Бринд′Амора ведет со счетом 3-0 в серии. «Харрикейнс» ранее выиграли два домашних матчах со счетом 2:0 и 3:2.

Четвертая игра серии пройдет 25 апреля.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Оттава на самом деле хорошая команда, просто им очень не повезло попасть на унитазов. Те их прямо контрят по стилю игры, ничего не сделаешь.
2ое звено Каролины пока решает, во всех 3х матчах, особенно Холл и Станковен, удивительно конечно, а ведь их получили за место Рантанена, и вдвоём они обходятся дешевле
Ураганам надо подтягивать большинство
Ожидаемо. Вот с Филадельфией дальше будет интереснее
Ожидаемо. Вот с Филадельфией дальше будет интереснее
Ну да, будет 4-1, а не 4-0
Ну да, будет 4-1, а не 4-0
А мне кажется, что с Летчиками лёгкой прогулки не будет
