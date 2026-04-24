«Каролина» ведет 3-0 в серии с «Оттавой» – победа 2:1 в 3-м матче. Андерсен отбил 21 из 22 бросков

«Каролина» увеличила преимущество в счете в серии с «Оттавой».

«Каролина » победила «Оттаву» (2:1) в гостях в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Первой звездой игры стал нападающий Логан Станковен (1+0), второй – вратарь Фредерик Андерсен (21 из 22 бросков), третьей – форвард Дрейк Батерсон (1+0).

Команда тренера Рода Бринд′Амора ведет со счетом 3-0 в серии. «Харрикейнс» ранее выиграли два домашних матчах со счетом 2:0 и 3:2.

Четвертая игра серии пройдет 25 апреля.