«Баффало» повел 2-1 в серии с «Бостоном» после победы 3:1 в 3-м матче. Лайон отразил 24 из 25 бросков

«Баффало» выиграл второй матч в серии с «Бостоном».

«Баффало » обыграл «Бостон » (3:1) на выезде в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Первой звездой игры стал форвард Алекс Так (1+0), второй – вратарь Алекс Лайон (24 из 25 бросков), третьей – голкипер Джереми Сваймен (25 из 27 бросков). Команда тренера Линди Раффа повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч серии пройдет 26 апреля.