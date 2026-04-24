Кожевников о серии «Металлурга» против «Ак Барса»: «Когда против тебя забор ставят, играть тяжело. В Казани, что нынешний тренер, что Билялетдинов – все одно. Может, кому-то это нравится, мне – нет»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о предстоящей серии между «Металлургом » и «Ак Барсом » в полуфинале Кубка Гагарина.

– Что думаете о паре «Металлург» – «Ак Барс». Вот «Магнитка» – играющая команда, должна вам быть симпатична.

– Может, и играющая, но, когда против тебя забор ставят, играть тяжело. В Казани, что нынешний тренер, что Билялетдинов – все одно. Может, кому-то это нравится. Мне – нет.

– То есть, у вас есть сомнения по поводу перспектив «Магнитки»?

– Дело не в сомнениях. Команда хорошая, играющая. Там живые ребята. Какие-то игроки вместе с их главным тренером Андреем Разиным вместе с ним из «Северстали» переехали. Из команды, которую Разин и построил. Но мне гадать неинтересно, я же говорю.

– Подозреваю, общее впечатление от этого плей-офф у вас не очень…

– Не очень. Во-первых, все заранее было понятно. С одной стороны, кто на что наработал, тот то и получил. С другой, добиваются результата команды, которые забор ставят. Кому-то такой хоккей нравится. Это их право.

Во-вторых, судейство было безобразным. Оно уже четыре года такое, но никто ничего не делает. Потому мне это все и неинтересно. Смотреть только нервы портить, – сказал Кожевников.