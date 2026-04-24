«Автомобилист» интересуется защитником «Трактора» Гроссом (Михаил Зислис)
Защитник «Трактора» Джордан Гросс входит в сферу интересов «Автомобилиста».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
«Защитник «Трактора» Джордан Гросс находится в сфере интересов «Автомобилиста». Ранее в челябинском клубе заявили, что не собираются оставлять никого из легионеров, выступавших в команде в нынешнем сезоне», – написал Зислис.
В регулярном чемпионате-2025/26 Гросс провел 64 матча и набрал 35 (8+27) очков. В 5 играх плей-офф он сделал 2 передачи.
Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18355 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
12 комментариев
Гросс давно должен был быть в сфере интереса Гросса. Почему это раньше не произошло, вопрос.)
А если без шуток, то он нам нафиг не нужен (тут в принципе это применимо к любому Гроссу, но речь о игроке). Дорогой, статка не очень, не лучше Блэкера, не молодой, легионер. Опять Рябков идет по пути наименьшего сопротивления
Да здесь, как сказать; в одном клубе инертнен игрок. В другом - раскрывается. Я ничего не могу сказать по этому хоккеисту. Челябинские болельщики наиболее объективны. Как и по Блэкеру: может он снова захочется податься в иные края. Мы ведь просто наблюдатели, что слепят к началу сезона - одному богу известно.
О, класс, хорошие новости для Челябинска. Учитывая, что обороняться не умеет, силовой борьбы нет - откровенный пассажир с большой зарплатой. Трактору лучше своим молодым дать дорогу, всё равно в ближайшие годы кубок не светит, нужно заново строить команду. Но без Волкова, это важно.
А кто у трактористов обороняться тогда будет?
А кто сказал, что Гросс умеет обороняться?))))
Федосеев, Юсупов. Два молодых перспективных, уже понюхали пороха в основной команде, выглядели не хуже Гросса.
Подождите к вам ещё Комтуа придёт, этот пылесос опять ахловцев набирает.
Авто? Трактор?
