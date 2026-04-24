«Автомобилист» интересуется защитником «Трактора» Гроссом (Михаил Зислис)

Джордан Гросс входит в сферу интересов «Автомобилиста».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис .

«Защитник «Трактора» Джордан Гросс находится в сфере интересов «Автомобилиста ». Ранее в челябинском клубе заявили, что не собираются оставлять никого из легионеров, выступавших в команде в нынешнем сезоне», – написал Зислис.

В регулярном чемпионате-2025/26 Гросс провел 64 матча и набрал 35 (8+27) очков. В 5 играх плей-офф он сделал 2 передачи.

Срок соглашения игрока рассчитан до 31 мая.