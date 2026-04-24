Фастовский о серии «Авангарда» с «Локомотивом»: «Шайб будет мало, но игра будет офигенная. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов»

Фастовский: по игре «Авангард» впечатляет, зрелищный, результативный хоккей.

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил выступление «Авангарда ».

«По игре «Авангард» впечатляет. Зрелищный, результативный хоккей. И у них есть Константин Окулов . Он действительно феноменальный сезон проводит, и мне за него очень радостно.

«Авангард» играет здорово, правильно и очень азартно. Конечно, и Дамира Шарипзянова надо назвать», – сказал Фастовский.

Он также поделился мыслями о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Авангардом»

«Мне кажется, что шайб будет мало, но игра будет офигенная. Очень похоже на серию «Авангард» – ЦСКА. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов. Вперед и с песней – и назад тоже с песней!» – отметил Фастовский.