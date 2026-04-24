Фастовский о серии «Авангарда» с «Локомотивом»: «Шайб будет мало, но игра будет офигенная. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов»
Фастовский: по игре «Авангард» впечатляет, зрелищный, результативный хоккей.
Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил выступление «Авангарда».
«По игре «Авангард» впечатляет. Зрелищный, результативный хоккей. И у них есть Константин Окулов. Он действительно феноменальный сезон проводит, и мне за него очень радостно.
«Авангард» играет здорово, правильно и очень азартно. Конечно, и Дамира Шарипзянова надо назвать», – сказал Фастовский.
Он также поделился мыслями о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом»
«Мне кажется, что шайб будет мало, но игра будет офигенная. Очень похоже на серию «Авангард» – ЦСКА. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов. Вперед и с песней – и назад тоже с песней!» – отметил Фастовский.
Кто победит в первом полуфинале?1378 голосов
Локомотив
Авангард
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?18355 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
