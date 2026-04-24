  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  Фастовский о серии «Авангарда» с «Локомотивом»: «Шайб будет мало, но игра будет офигенная. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов»
0

Фастовский о серии «Авангарда» с «Локомотивом»: «Шайб будет мало, но игра будет офигенная. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов»

Фастовский: по игре «Авангард» впечатляет, зрелищный, результативный хоккей.

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил выступление «Авангарда».

«По игре «Авангард» впечатляет. Зрелищный, результативный хоккей. И у них есть Константин Окулов. Он действительно феноменальный сезон проводит, и мне за него очень радостно.

«Авангард» играет здорово, правильно и очень азартно. Конечно, и Дамира Шарипзянова надо назвать», – сказал Фастовский.

Он также поделился мыслями о предстоящей серии полуфинала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом»

«Мне кажется, что шайб будет мало, но игра будет офигенная. Очень похоже на серию «Авангард» – ЦСКА. Силовой, мужской хоккей без всяких сантиментов. Вперед и с песней – и назад тоже с песней!» – отметил Фастовский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoАвангард
logoКонстантин Окулов
logoКХЛ
logoКирилл Фастовский
logoДамир Шарипзянов
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Кожевников о Хартли: «Ему дали выстроенную команду, пришел заработать денег на все готовое. Печально, что своих специалистов мы не любим, а с канадцев пушинки сдуваем»
Вайсфельд о серии «Локомотива» и «Авангарда»: «Это противостояние интересно тем, что друг против друга сыграют североамериканские тренеры с похожей философией. Обе команды сильные»
«Локомотив» без финала, «Авангард» – чемпион. Прогнозы авторов Спортса'' перед полуфиналами Кубка Гагарина
Рекомендуем
Главные новости
СДК КХЛ наказал «Локомотив» и «Авангард» денежными штрафами за драки во 2-м матче серии. Отдельно оштрафованы Хартли, Береглазов, Буше, Серебряков и Долженков
36 минут назад
Сергачев набрал 0+3 в 4-м матче серии с «Вегасом». Он во 2-й раз в карьере повторил рекорд по очкам за игру в плей-офф НХЛ для защитников из России
сегодня, 05:58
Дорофеев забросил 1-ю шайбу в текущем плей-офф, открыв счет в 4-м матче серии с «Ютой». Его гол в овертайме был отменен из-за офсайда
сегодня, 05:45Видео
«Вегас» сравнял счет в серии с «Ютой» (2-2), выиграв 4-й матч (5:4 ОТ после 3:0 и 3:4). Теодор забил на последней минуте овертайма, Хауден набрал 2+1, Айкел – 0+3
сегодня, 05:30Видео
Кубок Стэнли. «Питтсбург» победил «Филадельфию», «Вегас» одолел «Юту» в овертайме
сегодня, 05:24
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Локомотив» в 3-м матче 1/2 финала при 2-0 в серии
сегодня, 05:15
НХЛ начнет объявлять имена номинантов на индивидуальные призы 28 апреля. Претенденты на «Харт Трофи» будут названы 8 мая
сегодня, 04:40
Всего три американца брали «Везина Трофи». Вспомните хоть одного?
сегодня, 03:50Тесты и игры
Мичков пропустил 5-й матч серии с «Питтсбургом» по решению Токкета. Вышедший вместо него Бамп забил в дебютной игре в плей-офф НХЛ
сегодня, 03:10
«Питтсбург» продлил серию с «Филадельфией» (2-3), выиграв 5-й матч (3:2). Летанг вновь забил победный гол, у Кросби 0+2
сегодня, 02:00Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Летанг забросил 25 шайб в Кубке Стэнли за карьеру. Он стал лидером среди действующих защитников, обогнав Бернса и Макара
сегодня, 03:35
Малкин остался без очков и бросков в 4-м и 5-м матчах серии с «Филадельфией». У него 2 потери и малый штраф за 14:25 в 5-й игре
сегодня, 03:22
Андрей Скабелка: «Радулов – лидер «Локомотива», он тащит команду вперед и совершает много полезной работы, несмотря на возраст. Если он захочет, сможет играть в КХЛ еще не один сезон»
вчера, 21:59
Агент Черных о Римашевском: «Мы не вели переговоры с «Сан-Хосе». Не вижу смысла ехать в АХЛ, когда в команде НХЛ места заняты. Лучше развиваться в КХЛ»
вчера, 21:13
Геннадий Величкин: «Металлург» можно назвать фаворитом серии с «Ак Барсом». Все-таки козырей побольше у Разина, чем у Гатиятулина»
вчера, 20:58
Яковлев о 4:2 с «Ак Барсом»: «Начиная 3-й период с преимуществом в 3 шайбы, не должно быть такого итогового результата. Надо это поправить, сделать работу над ошибками»
вчера, 20:35
Маклюков после 4:2 с «Ак Барсом»: «Начало игры и наш настрой стали определяющими! Было два совершенно разных матча, дальше будет еще интереснее»
вчера, 19:58
Самсонов о межсезонье: «Двое детей, знаете, не скучаю. Занятия в доме есть всегда. Стараюсь больше проводить времени с семьей, много готовить начал»
вчера, 19:38
Алексей Потапов: «Авангард» способен решить исход матча любым звеном. Не жду интриги в серии с «Локомотивом». Максимум для ярославцев – зацепить одну игру в Омске»
вчера, 18:41
Яшкин о 2:4 от «Металлурга»: «Мы не раз отыгрывались в сезоне. Надеялись, что и сегодня это удастся. Завтра разберем моменты»
вчера, 17:55
Рекомендуем