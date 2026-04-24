Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Hockey News, Маккенна – 2-й, Бьорк – 3-й, Морозов – 28-й, Пугачев – 32-й, Клепов – 33-й
Стенберг занял 1-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026.
Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Hockey News.
Журналист издания Тони Феррари представил топ-75 предстоящего драфта НХЛ.
1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
2. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
3. н Вигго Бьорк («Юргорден»);
4. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона);
5. з Альбертс Смитс («Юкурит»);
6. з Мальте Густафссон («ХВ-71»);
7. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
8. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);
9. н Матис Престон («Ванкувер Джайентс»);
10. з Ксавье Вильнев («Бленвиль-Буабриан»);
...28. н Илья Морозов (университет Майами);
...32. н Глеб Пугачев («Торпедо»);
33. н Никита Клепов («Сагино»);
...49. н Егор Шилов («Викториявилль»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ещё, а где тут тиммейт Пугачева по Чайке, Федоров? Это ж лидер команды, играет там по 25 минут и имеет 60% на точке? Чисто из-за роста чтоли его не рассматривают? Очень зря.