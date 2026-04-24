  • Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Hockey News, Маккенна – 2-й, Бьорк – 3-й, Морозов – 28-й, Пугачев – 32-й, Клепов – 33-й
Стенберг – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Hockey News, Маккенна – 2-й, Бьорк – 3-й, Морозов – 28-й, Пугачев – 32-й, Клепов – 33-й

Стенберг занял 1-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026.

Ивар Стенберг занял первое место в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии The Hockey News.

Журналист издания Тони Феррари представил топ-75 предстоящего драфта НХЛ.  

1. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

2.  н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);

3. н Вигго Бьорк («Юргорден»);

4. н Тайнэн Лоуренс (университет Бостона); 

5. з Альбертс Смитс («Юкурит»); 

6. з Мальте Густафссон («ХВ-71»);

7. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

8. з Чейз Рид («Су Грейхаундс»);

9. н Матис Престон («Ванкувер Джайентс»);

10. з Ксавье Вильнев («Бленвиль-Буабриан»);

...28. н Илья Морозов (университет Майами);

...32. н Глеб Пугачев («Торпедо»);

33. н Никита Клепов («Сагино»);

...49. н Егор Шилов («Викториявилль»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Hockey News
фигасе, два шведа в топ-3, и трое в топ-6
Шилов вроде центр. Может у нас наконец вырастет хороший игрок на этой позиции?)

Ещё, а где тут тиммейт Пугачева по Чайке, Федоров? Это ж лидер команды, играет там по 25 минут и имеет 60% на точке? Чисто из-за роста чтоли его не рассматривают? Очень зря.
Ответ Rikishi
Шилов вроде центр. Может у нас наконец вырастет хороший игрок на этой позиции?) Ещё, а где тут тиммейт Пугачева по Чайке, Федоров? Это ж лидер команды, играет там по 25 минут и имеет 60% на точке? Чисто из-за роста чтоли его не рассматривают? Очень зря.
скорее всего, как обычно дело в габаритах. верзила Пугачев большой как конь, отсюда и место в рейтинге. "габаритам не научишь", как говорится
Ответ Rikishi
Шилов вроде центр. Может у нас наконец вырастет хороший игрок на этой позиции?) Ещё, а где тут тиммейт Пугачева по Чайке, Федоров? Это ж лидер команды, играет там по 25 минут и имеет 60% на точке? Чисто из-за роста чтоли его не рассматривают? Очень зря.
И Морозов центр, а что касается Фёдорова , то он очень сильно сдал, не прибавил в атакующих действиях по сравнению с прошлым годом, габариты не очень
Ну так любой может подобный рейтинг делать, а он будет как составит центральное скаутское бюро. МакКенна будет #1, Ивар -вероятнее всего #2.
в лотерее победит торонта и рейнджеры и они опять промажут
чет шилов опустился сильно
Ответ Дима Садилов
чет шилов опустился сильно
Не, просто рейтинг ущербный, во многих авторитетных изданиях условный Рид в топ 3, здесь он 8. Престон в реале в топ 15 не попадёт. Бьорк 3, это вообще психиатрия. Шилов в конце 1 раунда уйдёт 100% Умные центральные нужны всем
Ответ Аркадий Паровозов_1116784611
Не, просто рейтинг ущербный, во многих авторитетных изданиях условный Рид в топ 3, здесь он 8. Престон в реале в топ 15 не попадёт. Бьорк 3, это вообще психиатрия. Шилов в конце 1 раунда уйдёт 100% Умные центральные нужны всем
клепов 33-й тоже смешно
Ну если Ванкувер выиграет, то шведа он и выберет, учитывая сколько их там
Материалы по теме
Лотерея драфта НХЛ-2026 состоится 5 мая. Она вновь пройдет в прямом эфире
18 апреля, 17:57
Боричев из «Локомотива» и Рыбкин из «Торпедо» – лучшие европейские вратари на драфте НХЛ-2026. Маккенна и Стенберг возглавили рейтинги полевых игроков
18 апреля, 11:01
Маккенна – 1-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 по версии Sportsnet, Стенберг – 2-й, Мэлотра – 3-й, Клепов – 15-й, Морозов – 17-й, Щербаков – 28-й
16 апреля, 21:25
