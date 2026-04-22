Беттмэн о системе начисления очков: «Не думаю, что с ней что-то не так. В плей-офф у нас отличные матчи между принципиальными соперниками. Хоккей просто потрясающий, не вижу проблемы»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о системе начисления очков в лиге.
В нынешнем сезоне «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф на Западе, несмотря на то, что разделил второе место по наименьшему количеству побед в основное время в лиге. Они сыграли рекордные для НХЛ 33 игры в овертайме.
В Восточной конференции «Филадельфия» вышла в плей-офф и заняла третье место в Столичном дивизионе, несмотря на то, что выиграла на 10 игр в основное время меньше, чем «Вашингтон», который не попал в плей-офф.
– Есть ли в лиге желание изменить систему и оценивать победы в основное время иначе, чтобы придать им большую ценность?
– Нет, многие считают, что то, что у нас есть, хорошо работает. Каждый сезон, или раз в несколько сезонов, очень редко могут случаться отклонения от нормы. Но я думаю, если посмотреть на игры с точки зрения того, как начался плей-офф, я не думаю, что с системой что-то не так.
У нас отличные пары. У нас отличные матчи между принципиальными соперниками. Хоккей просто потрясающий, поэтому я не вижу в этом проблемы.
Все меняется из года в год. Если бы была проблема в долгосрочной перспективе, мы бы ее рассмотрели и посмотрели, нужно ли нам что-то корректировать, но я не думаю, что мы сейчас ищем проблему, которую нужно решать.
«Баффало» играет против «Бостона» – это довольно хорошее противостояние. Битва за Пенсильванию – это тоже довольно хорошее противостояние. Мы будем продолжать смотреть отличный хоккей, – сказал Беттмэн.
Нынешний формат НХЛ противоречит спортивному принципу. Надо что-то менять
Гэри Беттмэн точно комиссионер НХЛ,а не наш чиновник)))?
А тем более называть отличными матчами между принципиальными соперниками ежегодное изнасилование ЛА нефтью, сейчас лавинами. Психологию надо проверить его.
Разовые отклонения от нормы))) ЛА все 4 года не место в плове, это не раз, и не два, даже не три года уже, а четвёртый год подряд! Лучше бы крылья, или жакеты, или тот же вашик были в плове вместо них. С позором надо выгонять его с должности, и взыскивать компенсацию за нанесенный ущерб хоккею.