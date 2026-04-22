28

Беттмэн о системе начисления очков: «Не думаю, что с ней что-то не так. В плей-офф у нас отличные матчи между принципиальными соперниками. Хоккей просто потрясающий, не вижу проблемы»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о системе начисления очков в лиге.

В нынешнем сезоне «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф на Западе, несмотря на то, что разделил второе место по наименьшему количеству побед в основное время в лиге. Они сыграли рекордные для НХЛ 33 игры в овертайме.

В Восточной конференции «Филадельфия» вышла в плей-офф и заняла третье место в Столичном дивизионе, несмотря на то, что выиграла на 10 игр в основное время меньше, чем «Вашингтон», который не попал в плей-офф. 

– Есть ли в лиге желание изменить систему и оценивать победы в основное время иначе, чтобы придать им большую ценность?  

– Нет, многие считают, что то, что у нас есть, хорошо работает. Каждый сезон, или раз в несколько сезонов, очень редко могут случаться отклонения от нормы. Но я думаю, если посмотреть на игры с точки зрения того, как начался плей-офф, я не думаю, что с системой что-то не так.

У нас отличные пары. У нас отличные матчи между принципиальными соперниками. Хоккей просто потрясающий, поэтому я не вижу в этом проблемы.

Все меняется из года в год. Если бы была проблема в долгосрочной перспективе, мы бы ее рассмотрели и посмотрели, нужно ли нам что-то корректировать, но я не думаю, что мы сейчас ищем проблему, которую нужно решать.

«Баффало» играет против «Бостона» – это довольно хорошее противостояние. Битва за Пенсильванию – это тоже довольно хорошее противостояние. Мы будем продолжать смотреть отличный хоккей, – сказал Беттмэн.  

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
Лига такой системой начисления очков и сеткой ПО как бы уравнивает лигу, у слабых команд появляется больше шансов зацепиться за ПО, вот и всё!
Да сказали А говорите и Б. Если помогает слабым то обесценивает сильных. Это рабоатет только так и всегда в связке.
Сильные пусть набирают 105-110 очков и заходят в ПО, они же сильные. Какие сильные команды не прошли в плэй-офф в этом году? Может какие-то контендеры? Я вот не вижу таких.
Гэри Беттмэн точно комиссионер НХЛ,а не наш чиновник)))?
это явный Трамп стайл
Проблем он не видит… А вот Кожевников и Назаров видят. Из Москвы,да через бутылку, все проблемы НХЛ как на ладони
Формат надо менять, а не очковую систему. Можно сказать, что Вашингтон больше выиграл в основное время. Но поражений то у них всё равно больше, чем у ЛА и Филы. Если не умеешь буллиты исполнять, то старайся не доводить до них.
Спасибо деду, что не ведётся на абсолютно вредительскую систему плей-ин. Только за это огромный лайк и респект
надо увольнять по причине полной проф непригодности. Не видеть проблемы когда у тебя в первом круге играют между собой 2 и 3 команды всей конфы, зато 5 подсовывают 6, чтобы не напрягалась. Это полное отсутствие спортивного принципа, и не видящий в этом проблему неспособен управлять лигой.

А тем более называть отличными матчами между принципиальными соперниками ежегодное изнасилование ЛА нефтью, сейчас лавинами. Психологию надо проверить его.

Разовые отклонения от нормы))) ЛА все 4 года не место в плове, это не раз, и не два, даже не три года уже, а четвёртый год подряд! Лучше бы крылья, или жакеты, или тот же вашик были в плове вместо них. С позором надо выгонять его с должности, и взыскивать компенсацию за нанесенный ущерб хоккею.
На счёт плей-ин и 3 очков и всего остального не скажу, надо, не надо, не знаю, но вот сводить в первом круге 2 и 3 команду по силе, это точно надо менять
Да это только у нас в КХЛ некоторые начали видеть в этом проблему
Великолепное качество хоккея Особенно на фоне " конкурентов" )). Ничего менять не нужно.
нормальная система.
Но вы держитесь! Всего доброго! Хорошего настроения! 😁
