  • Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать его напутствие»
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что удостоился награды от Владимира Путина.

Президент России наградил Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

«Очень приятно, что отметили мою работу. Получать орден от президента – всегда почетно. Это как аванс на будущее, чтобы работать еще лучше.

Физически мне пока его еще не вручили. Наверное, будет какая-то встреча. Обычно в Кремле это происходит.

Что скажу президенту? Слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст», – сказал Каменский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Гойда конечно. Каменский чё дурака то включаешь?
Утиль сбор ввели, сейчас вводят новый побор,при покупке техники, за ноут+500р.к цене,за смартфон +250 за каждый. У нас лючший призядент. (Ошибок нет, написано правильно).
