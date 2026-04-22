Каменский об ордене «За заслуги перед Отечеством» IV степени: «Получать награду от президента – всегда почетно. Скажу ему слова благодарности. Интересно услышать его напутствие»
Валерий Каменский: получать орден от президента – всегда почетно.
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о том, что удостоился награды от Владимира Путина.
Президент России наградил Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
«Очень приятно, что отметили мою работу. Получать орден от президента – всегда почетно. Это как аванс на будущее, чтобы работать еще лучше.
Физически мне пока его еще не вручили. Наверное, будет какая-то встреча. Обычно в Кремле это происходит.
Что скажу президенту? Слова благодарности. Интересно услышать напутствие, которое он даст», – сказал Каменский.
Путин наградил Каменского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Гойда конечно. Каменский чё дурака то включаешь?
Утиль сбор ввели, сейчас вводят новый побор,при покупке техники, за ноут+500р.к цене,за смартфон +250 за каждый. У нас лючший призядент. (Ошибок нет, написано правильно).
