Василевский в 31-й раз одержал победу в игре после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте среди вратарей в истории НХЛ

У Василевского 31 победа в 50 играх после поражения в плей-офф.

Вратарь «Тампы » Андрей Василевский одержал первую победу в плей-офф НХЛ-2026.

31-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков «Монреаля» во втором матче серии первого раунда (3:2 ОТ, 1-1).

Теперь в активе Василевского 31 победа в 50 играх после поражения в плей-офф. Он идет на 7-м месте по числу побед после поражения среди вратарей в истории НХЛ.

Больше таких побед только у Патрика Руа (58), Мартина Бродер (51), Марка-Андре Флери (41), Эда Белфора (35), Хенрика Лундквиста (34) и Кертис Джозеф (34).