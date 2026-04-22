Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)

Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с агентствами «Winners Hockey Agency», «Gold Star Hockey» и Шуми Бабаевым.
Как сообщает Legalbet со ссылкой на источник, приближенный к клубу, многие хоккеисты отказываются подписывать новые соглашения на условиях сменившегося руководства. Обсуждения новых контрактов и их условий ведутся в обход агентов игроков.
По данным издания, многие лидеры «Адмирала» запрашивают обмен и не хотят продолжать сотрудничество с новым менеджментом клуба.
Напомним, в начале января новым генменеджером «Адмирала» стал Виктор Гордиюк, а спортивным директором был назначен Александр Ардашев.
Клуб завершил регулярный чемпионат-2025/26 на последнем месте Восточной конференции, набрав 52 очка в 68 играх.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5537 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
