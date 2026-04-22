Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)

Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с агентствами «Winners Hockey Agency», «Gold Star Hockey» и Шуми Бабаевым.

Как сообщает Legalbet со ссылкой на источник, приближенный к клубу, многие хоккеисты отказываются подписывать новые соглашения на условиях сменившегося руководства. Обсуждения новых контрактов и их условий ведутся в обход агентов игроков.

По данным издания, многие лидеры «Адмирала» запрашивают обмен и не хотят продолжать сотрудничество с новым менеджментом клуба.

Напомним, в начале января новым генменеджером «Адмирала» стал Виктор Гордиюк, а спортивным директором был назначен Александр Ардашев. 

Клуб завершил регулярный чемпионат-2025/26 на последнем месте Восточной конференции, набрав 52 очка в 68 играх.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
Ну и правильно. Разогнать этих рукож…ов с их агентами. Игроки из ВХЛ явно не хуже сыграют.
Бюджет сократили 100%. И предлагают максимум нынешние суммы лидерам без повышения, а то и с понижением. Вот и вся история
Странно тогда почему Кульбакову столь щедро отсыпали
А с кем у Бабая нормальные отношения? Токсичный персонаж
Призыв пожалеть агентов? Бабаева, в частности? ))))
Туда и так в последнюю очередь игроки хотят идти, многие даже с наценкой в х2 отказываются, не в их положении пальцы гнуть, это не Москва, где Спартак тот же еще так может делать, ну будут набирать ВХЛовцев, только хорошие вхловцы тоже деньги стоят и компенсации придется платить
Хорошие вхловцы переходя в кхл просят кхловские зарплаты. В этом весь смысл)
Парни в себя поверили что ли? Ну я бы понял кто то из топов борзел,эти то куда?
Игроки Адмирала думают, что за ними очередь из клубов КХЛ стоит?
Многие лидеры запрашивают обмен.
Видишь суслика...)))
Так вратаря в Металлург))
Тихо, тихо... Адмирал переезжает в Динамо
