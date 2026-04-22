Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с Бабаевым, агентствами «Winners» и «Gold Star». Игроки отказываются продлевать контракты, многие лидеры запрашивают обмен (Legalbet)

Новое руководство «Адмирала» испортило отношения с агентствами «Winners Hockey Agency», «Gold Star Hockey» и Шуми Бабаевым .

Как сообщает Legalbet со ссылкой на источник, приближенный к клубу, многие хоккеисты отказываются подписывать новые соглашения на условиях сменившегося руководства. Обсуждения новых контрактов и их условий ведутся в обход агентов игроков.

По данным издания, многие лидеры «Адмирала» запрашивают обмен и не хотят продолжать сотрудничество с новым менеджментом клуба.

Напомним, в начале января новым генменеджером «Адмирала » стал Виктор Гордиюк, а спортивным директором был назначен Александр Ардашев.

Клуб завершил регулярный чемпионат-2025/26 на последнем месте Восточной конференции, набрав 52 очка в 68 играх.