Кучеров после 3:2 с «Монреалем»: «У них отличная команда. Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу»

Кучеров высказался после второго матча серии с «Монреалем».

Форвард «Тампы» Никита Кучеров высказался после второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:2 ОТ, 1-1).

Нападающий забросил шайбу в этой игре.

«Мы знали, что это будет долгая серия. У них отличная команда.

Если мы будем играть в свой хоккей, у нас будет хороший шанс на победу», — сказал Кучеров.

Первый гол Кучерова в плей-офф за 3 года! Первая победа «Тампы» в овертайме с 2022-го!