  • Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»
Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»

Бывший вратарь СКА Константин Барулин высказался об игре клуба в сезоне-2025/26.

В первом сезоне под руководством тренера Игоря Ларионова СКА занял 5-е место в таблице Запада по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда проиграла ЦСКА со счетом 1-4 в серии.

«Вся система СКА изменилась. Поменялось руководство клуба, сменился тренерский штаб и менеджмент. Для налаживания связей нужно много времени. Помощники приходили к Ларионову по ходу сезона. Нельзя рубить с плеча и делать быстрые выводы. Нужно потратить время, чтоб вернуться в норму.

Сколько нужно времени? Все зависит от системы главного тренера. В ЦСКА многие хоккеисты знали систему Никитина благодаря тому, что уже работали с ним. Никитину в ЦСКА было проще настроить систему, чем Ларионову в СКА.

Игорь Николаевич с нуля создавал команду. Главному тренеру и его штабу нужно время, чтобы команда привыкла к системе игры. Когда все отлажено, результаты сразу идут вверх. В следующем сезоне все будет по-другому», – сказал Барулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
4 года в Сочи, по 2 года в Нефтехимике, АкБарсе, Атланте, ЦСКА... но нет же - "Бывший вратарь СКА".
ну Екатерина, ну Подгорная, далеко пойдёшь.))
Не с нуля, а из торпедо, которое без этого инфоцыгана выступило неплохо, в отличие от ска
БРЕД СОБАЧИЙ (Такой же как тренер - такой же бывший нулевой воротчик).
Ты лучше у питерского (и не только) болел спроси, и извинись - он тебе истину поведает хоккейную ...
Какое дело тренеру вратарей Барыса до СКА ? Велики ли успехи в Барысе?
Лет 20 хватит?
Только штаб весь разбегается
Примазывается видать попёрли из Барыса.
с нуля?😆
тогда это отрицательный какой-то рост получился, т.к. сейчас команда в куда более худшем состоянии чем год назад.
что они там все курят ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
блажен кто верует
Я предлагаю признать его иноагентом за дискредитацию РР. В смысле с 0, там же все построил гений, неделю читал как его хвалила каждая собака именно за систему. Нет, СИСТЕМУ
