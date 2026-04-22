Барулин о СКА: «Ларионов с нуля создавал команду. Тренеру и его штабу нужно время, чтобы хоккеисты привыкли к системе игры. В следующем сезоне все будет по-другому»

Бывший вратарь СКА Константин Барулин высказался об игре клуба в сезоне-2025/26.

В первом сезоне под руководством тренера Игоря Ларионова СКА занял 5-е место в таблице Запада по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф команда проиграла ЦСКА со счетом 1-4 в серии.

«Вся система СКА изменилась. Поменялось руководство клуба, сменился тренерский штаб и менеджмент. Для налаживания связей нужно много времени. Помощники приходили к Ларионову по ходу сезона. Нельзя рубить с плеча и делать быстрые выводы. Нужно потратить время, чтоб вернуться в норму.

Сколько нужно времени? Все зависит от системы главного тренера. В ЦСКА многие хоккеисты знали систему Никитина благодаря тому, что уже работали с ним. Никитину в ЦСКА было проще настроить систему, чем Ларионову в СКА.

Игорь Николаевич с нуля создавал команду. Главному тренеру и его штабу нужно время, чтобы команда привыкла к системе игры. Когда все отлажено, результаты сразу идут вверх. В следующем сезоне все будет по-другому», – сказал Барулин.