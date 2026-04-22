Генменеджер «Авангарда»: «Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ. Победа над ним – это оценка работы нашей организации»
Генменеджер «Авангарда»: Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин назвал Игоря Никитина лучшим российским тренером в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Во втором раунде Кубка Гагарина омский клуб обыграл ЦСКА под руководством Никитина (4-1 в серии).
– Было принципиально важно обыграть Игоря Никитина после прошлого плей-офф?
– Не думаю, что это была самоцель, однако мы понимаем, что Никитин, возможно, лучший российский тренер КХЛ, который своей работой всем все доказал. Так что победа над ним – это оценка работы нашей организации, наших тренеров.
Получилось обыграть Игоря Валерьевича с его тренерским штабом, где собраны опытные профессионалы, – сказал Сопин.
Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5537 голосов
Металлург
Локомотив
Авангард
Ак Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
