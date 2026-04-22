  • Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
24

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Ранее на пресс‑конференции Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт».

– Овечкин заявил, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как это воспринимать?

– Я бы убрал слово «контракт» из судьбы Александра Овечкина. Это возможность для болельщиков увидеть этого легендарного хоккеиста в очередной сезон. Тут больше разговор не про деньги, а про смысл. Если так шутит, значит, есть желание, цель.

А цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры. Уэйн Гретцки завершил свою карьеру, не имея и близко шанса выиграть Кубок Стэнли. Я желаю Саше, чтобы он собрался на очередной сезон именно с этой задачей. Это гордость для команды, для «Вашингтона», – сказал Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Насчет рекорда не знаю,а вот КС без шансов,команда абсолютно средняя и недопеченная.
Значит, на тысячу в регулярке замахивается. Будем посмотреть.
А сейчас сколько? 929? 71 шайба. Почти невозможно за 2 сезона в его возрасте
Для Овечкина слова "невозможно" нет

Age 36: 1 место, 50 шайб, +2 от Teemu Selänne
Age 37: 1 место, 42 шайбы, +2 Буцыку сделал
Age 38: 2-3 место с Буцыком, 31 шайба, Brett Hull-37
Age 39: 1 место, 44 шайбы, +5 отGordie Howe
Age 40: 3 место, 32 шайбы, пропустил вперёд Буцыка и Gordie Howe
Age 41: Gordie Howe, 31 шайба
Age 42:Gordie Howe, 23 шайбы
---------------------
вывод: 54 шайбы может забить. до 1000 осталось 71. Сезона не хватает. Прощального контракта по городам и весям Америки. Хм, а ведь принесут!
Вечный рекорд Ови уже забетонировал забив 929шайб, а на рекорд сезон+плей-офф в НХЛ ажиотажа особо нет. Конечно рекорд этот нужно побить, учитывая что до рекорда осталось всего 11шайб. Если Ови продлит контракт на 1сезон, то конечно главная задача это перешагнуть рубеж 950шайб и при попадание в плей-офф, перешагнуть рубеж 80шайб.
а кто дал гарантию что он вечен?
Вот когда появится игрок выбивающий 50-60 шайб на протяжении 12лет, вот тогда и можно будет говорить что возможно этот рекорд не вечный.
То есть контракт не надо заключать??? 😊
