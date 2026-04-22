Фетисов о словах Овечкина про контракт на 2 года: «Если так шутит, значит, есть желание. Цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.
С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).
Ранее на пресс‑конференции Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт».
– Овечкин заявил, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как это воспринимать?
– Я бы убрал слово «контракт» из судьбы Александра Овечкина. Это возможность для болельщиков увидеть этого легендарного хоккеиста в очередной сезон. Тут больше разговор не про деньги, а про смысл. Если так шутит, значит, есть желание, цель.
А цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры. Уэйн Гретцки завершил свою карьеру, не имея и близко шанса выиграть Кубок Стэнли. Я желаю Саше, чтобы он собрался на очередной сезон именно с этой задачей. Это гордость для команды, для «Вашингтона», – сказал Фетисов.
Age 36: 1 место, 50 шайб, +2 от Teemu Selänne
Age 37: 1 место, 42 шайбы, +2 Буцыку сделал
Age 38: 2-3 место с Буцыком, 31 шайба, Brett Hull-37
Age 39: 1 место, 44 шайбы, +5 отGordie Howe
Age 40: 3 место, 32 шайбы, пропустил вперёд Буцыка и Gordie Howe
Age 41: Gordie Howe, 31 шайба
Age 42:Gordie Howe, 23 шайбы
---------------------
вывод: 54 шайбы может забить. до 1000 осталось 71. Сезона не хватает. Прощального контракта по городам и весям Америки. Хм, а ведь принесут!