Фетисов высказался о будущем капитана «Вашингтона» Овечкина.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о будущем капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

40-летний форвард завершил последний сезон по действующему контракту с «Кэпиталс». Ранее он объявил, что летом примет решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ.

С учетом плей-офф Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ . По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016).

Ранее на пресс‑конференции Овечкин пошутил о том, что хочет услышать от генменеджера «Вашингтона»: «Хотим, чтобы ты остался еще на 2 года. Вот контракт».

– Овечкин заявил, что хотел бы услышать от генменеджера «Вашингтона» слова о двухлетнем контракте. Как это воспринимать?

– Я бы убрал слово «контракт» из судьбы Александра Овечкина . Это возможность для болельщиков увидеть этого легендарного хоккеиста в очередной сезон. Тут больше разговор не про деньги, а про смысл. Если так шутит, значит, есть желание, цель.

А цель одна – побить вечный рекорд и выиграть Кубок Стэнли. Это было бы фантастическим завершением карьеры. Уэйн Гретцки завершил свою карьеру, не имея и близко шанса выиграть Кубок Стэнли . Я желаю Саше, чтобы он собрался на очередной сезон именно с этой задачей. Это гордость для команды, для «Вашингтона», – сказал Фетисов.