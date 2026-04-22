Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.
16 марта лига сообщила, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально еще не был объявлен.
По словам Беттмэна, «никаких подвижек» в вопросе допуска России к турниру не было. МОК и ИИХФ «не изменили своей позиции», и НХЛ пока следует их примеру.
«Надеюсь, ситуация в мире изменится не только в хоккейных вопросах. Мир – это всегда хорошо», – отметил Беттмэн.
Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
52 комментария
Почему вы тогда не следуете примеру МОК и ИИХФ в вопросах допинга?.. :)
Как насчет собственного отбитого президента, который фигачит по странам с другого континента, убивая без разбору - военных, детей…? Ась? Нормально ему?
а с Россией многие будут. чехи, шведы, финны 100%, канадцы под вопросом.