  Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»
Беттмэн сообщил, что подвижек в вопросе допуска России к Кубку мира не было, МОК и ИИХФ «не изменили позиции»: «Надеюсь, ситуация в мире изменится. Мир – это всегда хорошо»

Комиссионер НХЛ высказался о возможном участии России в Кубке мира-2028.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.

16 марта лига сообщила, что групповой этап соревнования и по одному матчу на выбывание пройдут в Праге и Калгари, а полуфиналы и финал – в Эдмонтоне. Состав участников турнира официально еще не был объявлен.

По словам Беттмэна, «никаких подвижек» в вопросе допуска России к турниру не было. МОК и ИИХФ «не изменили своей позиции», и НХЛ пока следует их примеру.

«Надеюсь, ситуация в мире изменится не только в хоккейных вопросах. Мир – это всегда хорошо», – отметил Беттмэн.

Дэйли о России на Кубке мира: «Не думаю, что мы расходимся во взглядах с финнами, шведами и чехами. Участие будет возможно, если произойдут определенные события»
 

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5537 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoКубок мира
logoНХЛ
logoПолитика
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoГэри Беттмэн
logoМОК
А при чем тут МОК и ИИХФ? Это ж ваш нхловский турнир :)
Почему вы тогда не следуете примеру МОК и ИИХФ в вопросах допинга?.. :)
Ответ Всё такЪ
Комментарий скрыт
Ответ trav
Комментарий скрыт
Нет. Это неофициальный турнир. На официальных Зубрус и Каспарайтис, например, за Россию сыграть не могли бы, спортивное гражданство не позволяет.
World Aquatics изменила позицию, может их прислушаетесь? Они имеет такое же отношение к НХЛ как упомянутые ИИХФ и МОК.
Ждём что скажут Супермэн и Женщина кошка!
Ответ HRYNDEL
И Виктория Паукова !
Ответ OldRedWhite
И Робин
США убили всё политическое руководство Ирана, уже два месяца кошмарят независимое государство, но это конечно другое..
Ответ Westmoreland
Теперь выяснилось, что не тех убили и стало только хуже ))
Сейчас вот на ближнем востоке благодаря США 🇺🇸 царит мир. Но к ним никаких вопросов. Всё 🆗
Ответ Cruel Snake
ты предлагаешь сша отстранить самих себя? Последние мозги пропил?)))
Ответ Cruel Snake
ЭТАДРУГОЕ!
Ахинея для лохов, кубки мира всегда организовывала НХЛ и профсоюз игроков по своим правилам без всяких мок и иихф, русофобный дед лжёт...
Упоротые….
Как насчет собственного отбитого президента, который фигачит по странам с другого континента, убивая без разбору - военных, детей…? Ась? Нормально ему?
Лукавит, ведь НХЛ живёт по собственным Правилам и не подчиняется ни МОК, ни ИИХФ .
С Россией играть не будут, а с Америкой , которая напала на Иран. Угрожает Гренландии и Кубе. Похитили президента Другой страны они согласны играть ? Они сами то понимают это ?
Ответ Alex Ptichkin
да, с сша все в этом мире согласны играть. ни одна хоккейная федерация не будет бойкотировать матч с сша. такова реальность на данный момент.

а с Россией многие будут. чехи, шведы, финны 100%, канадцы под вопросом.
все очень просто. Шведы там, финны, еще другие сборные сказали, что не поедут тогда. Америкосы решили, что проще без одной сборной, чем без условно 3х. А самим то им все равно.
