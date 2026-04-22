  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
41

Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»

Третьяк рассказал, как Путин предложил ему возглавить ФХР.

Владислав Третьяк рассказал, что перед выборами главы ФХР в 2006 году общался с президентом России Владимиром Путиным около часа.

«Мои знакомые, Леонид Тягачев (президент Олимпийского комитета России с 2001 по 2010 год – Спортс”) и Владимир Кожин (управляющий делами президента РФ в 2000-2014 годах), мне сказали, что президент хочет со мной посоветоваться.

Я тогда был председателем комитета Госдумы по делам молодежи и спорту, меня пригласили в Кремль поздним вечером. С ним мы разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык.

Я не ожидал, что он такой простой, доступный человек, в первый раз с президентом сидел один на один. Он спрашивает, мол, в чем дело, я отвечаю, что проблемы вот здесь, здесь и здесь, и я бы сделал так, так и так. Он говорит: «Знаете, мне россиян надо объединять, мне победы нужны. А хоккей – это популярная игра, ее народ любит. Давайте, баллотируйтесь в президенты федерации хоккея, я буду вам помогать», – рассказал президент ФХР Третьяк.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5463 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Владислав Третьяк
ФХР
ТАСС
Владимир Путин
Политика
Леонид Тягачев
Владимир Кожин
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
>нашли общий язык

Этот язык Владислав до сих пор держит там же
Знаете, мне россиян надо обеднять.
да , но прошло 20 лет .. побед нет , вот он и злой )
Ответ stazvarrr
да , но прошло 20 лет .. побед нет , вот он и злой )
Да как это, на днях вон в очередной раз за 5 лет лнр освободили
Ответ stazvarrr
да , но прошло 20 лет .. побед нет , вот он и злой )
Победы сейчас и не нужны,главное чтобы сама движуха продолжалась,тогда под соусом чрезвычайщины можно даже интернет отключать
Третьяк за месяц уже четвёртый раз вспоминает как Путин с ним беседовал и что ему нужны победы.
Ответ Аркус
Третьяк за месяц уже четвёртый раз вспоминает как Путин с ним беседовал и что ему нужны победы.
А что емуиешп делать
Вспоминается анекдот про Ленина: а ведь мог и бритвой полоснуть.
Ответ Dizzod
Вспоминается анекдот про Ленина: а ведь мог и бритвой полоснуть.
Да просто все истории про Ленина вспоминаются. Ленин и печник, когда был Вова маленький и т.д.
Простой, доступный.... Что целые города перекрывают и глушат, когда он в гостях....
Надо вводить новый термин - третьякинг. Лизание жопы даже, когда об этом не просят
По-моему, уже раз пятый эту историю на спорте публикуют.
- Доктор, дефекации не было несколько недель...
- Снимайте штанишки, посмотрим... Батенька, да у вас ануса нет!
PUTAN:
- Во, блин... Как зализали... ☺☺☺☺☺
Карту, надеюсь, принес с собой?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
