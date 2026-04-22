Третьяк о беседе с Путиным перед выборами главы ФХР в 2006-м: «Не ожидал, что он такой простой, доступный человек. Разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык»

Третьяк рассказал, как Путин предложил ему возглавить ФХР.

Владислав Третьяк рассказал, что перед выборами главы ФХР в 2006 году общался с президентом России Владимиром Путиным около часа.

«Мои знакомые, Леонид Тягачев (президент Олимпийского комитета России с 2001 по 2010 год – Спортс”) и Владимир Кожин (управляющий делами президента РФ в 2000-2014 годах), мне сказали, что президент хочет со мной посоветоваться.

Я тогда был председателем комитета Госдумы по делам молодежи и спорту, меня пригласили в Кремль поздним вечером. С ним мы разговаривали около часа не только о хоккее, но и о жизни, нашли общий язык.

Я не ожидал, что он такой простой, доступный человек, в первый раз с президентом сидел один на один. Он спрашивает, мол, в чем дело, я отвечаю, что проблемы вот здесь, здесь и здесь, и я бы сделал так, так и так. Он говорит: «Знаете, мне россиян надо объединять, мне победы нужны. А хоккей – это популярная игра, ее народ любит. Давайте, баллотируйтесь в президенты федерации хоккея, я буду вам помогать», – рассказал президент ФХР Третьяк.