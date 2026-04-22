  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»
35

Владимир Плющев: «Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. В этой паре наилучшие шансы у «Авангарда»

Владимир Плющев высказался о паре Кубка Гагарина «Локомотив» – «Авангард».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о полуфинальной паре Кубка Гагарина «Локомотив» – «Авангард».

«Кубок Гагарина вышел на ту стадию, где скучного хоккея быть не должно. Не думаю, что просто выйдут покататься. Самоотдача и борьба будет на каждом участке площадки. Другой вопрос, насколько будет зрелищно по мастерству.

Думаю, что матчи будут интересные, но в этой паре, мне кажется, наилучшие шансы у «Авангарда». Мне очень интересна эта пара. Не потому, что там североамериканцы работают, а из-за разного стиля. Мне больше нравится хоккей Омска.

Невероятная форма и игра Радулова? Это, конечно, большой игрок, но Радулов – не Старик Хоттабыч. Он много значит для «Локомотива», но хоккей – командная игра. Все зависит, как построена команда. Наверняка он себя проявит в матчах с «Авангардом», но в хоккей играют 20 человек, а не один», – сказал Плющев.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5503 голоса
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoАлександр Радулов
logoЛокомотив
logoАвангард
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Плющев ещё не раз переобуется. Хартли хитрый дядька. В своё время все матчи в регулярке проигрывал АБ,а плей офф вчистую их выносил дважды и даже раз в сухую...так что будем посмотреть ... Лишь бы без серьёзных травм!... Удачи Авангарду!
... Хоттабыч --- и далеко не старик- этот Тасманский Дьявол
Чего его спрашивают? Поднимите хоть одно его интервью про Локомотив и где он про этот клуб что-то позитивное говорит. Не ищите ,их нет. Он какую то обиду на Ярославль затаил и уже довольно давно
Ответ Дмитрий Соболев
Чего его спрашивают? Поднимите хоть одно его интервью про Локомотив и где он про этот клуб что-то позитивное говорит. Не ищите ,их нет. Он какую то обиду на Ярославль затаил и уже довольно давно
Авангард пройдет дальше, а Боб пойдёт кормить гусей
Ответ Александр Колосов
Авангард пройдет дальше, а Боб пойдёт кормить гусей
После этого сезона оба пойдут отдыхать
Надоело Это дополнение приписывают ,что когда то Плющев был главтренером Сборной России -лучше и не вспоминать то его время руководства - 7 место на ЧМ !
Ответ Огюст
Надоело Это дополнение приписывают ,что когда то Плющев был главтренером Сборной России -лучше и не вспоминать то его время руководства - 7 место на ЧМ !
полностью согласен...самое позорнейшее выступление нашей сборной под руководством этого чудо тренера...да ещё в "домашнем" ЧМ
Авангард—Локо, 4—3.И я не Кожева)) Просто Авангард сильнейшая команда. Для них Локо, это как продвинутый ЦСКА.
Ответ MMg2026
Авангард—Локо, 4—3.И я не Кожева)) Просто Авангард сильнейшая команда. Для них Локо, это как продвинутый ЦСКА.
4-0, я думаю. Ги Буше знает, во что будет играть Локо, а вот Боб не знает, чего ожидать от Авангарда
Ответ MMg2026
Авангард—Локо, 4—3.И я не Кожева)) Просто Авангард сильнейшая команда. Для них Локо, это как продвинутый ЦСКА.
Локо будет каждый матч на 1-0 играть.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Щитов: «Радулов – лакмусовая бумажка советской школы подготовки. Это лучший игрок плей-офф. В межсезонье он постоянно работает в зале и следит за собой»
18 апреля, 14:55
Александр Кожевников: «Если бы у ЦСКА был такой игрок, как Радулов, они бы до финала дошли. Обидно, что в полуфинале нет ни одной московской команды»
17 апреля, 15:41
Хартли о 4:0 и победе в серии 4-0: «Салават» вышел как на последний бой, но «Локомотив» сыграл хорошо и был достоин победы. Радулов в 40 лет работает больше всех, поэтому и такие результаты»
14 апреля, 18:45
