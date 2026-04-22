Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они продолжат, будут продолжать получать такое в ответ»
Задоров высказался о стычке в матче с «Баффало».
Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался после второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (4:2, 1-1).
Он получил 16 минут штрафа в этой игре. В одном из эпизодов нападающий «Сэйбрс» Зак Бенсон контактировал с голкипером «Брюинс» Джереми Свайменом в площади ворот. После этого Задоров повалил Бенсона на лед, что спровоцировало потасовку.
«Когда кто-то бьет клюшкой моего вратаря, моя задача – вмешаться.
Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ», – сказал Задоров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
3 комментария
Как крёстный отец заговорил.
Ну к как нет? Главный Альфа бьёт за кипера всегда
И это правильно, вратаря трогать нельзя
