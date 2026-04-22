  • Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они продолжат, будут продолжать получать такое в ответ»
Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они продолжат, будут продолжать получать такое в ответ»

Задоров высказался о стычке в матче с «Баффало».

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался после второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (4:2, 1-1).

Он получил 16 минут штрафа в этой игре. В одном из эпизодов нападающий «Сэйбрс» Зак Бенсон контактировал с голкипером «Брюинс» Джереми Свайменом в площади ворот. После этого Задоров повалил Бенсона на лед, что спровоцировало потасовку.

«Когда кто-то бьет клюшкой моего вратаря, моя задача – вмешаться.

Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ», – сказал Задоров.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
Как крёстный отец заговорил.
Ну к как нет? Главный Альфа бьёт за кипера всегда
И это правильно, вратаря трогать нельзя
Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафу в плей-офф НХЛ (142 минуты), обогнав Федорова. В топ-3 – Малкин, Житник и Фетисов, Кучеров – 6-й
22 апреля, 07:25
Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ
22 апреля, 07:10
«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались
22 апреля, 04:30
