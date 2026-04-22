Задоров о стычках в матче с «Баффало»: «Когда кто-то бьет клюшкой вратаря, моя задача – вмешаться. Если они продолжат, будут продолжать получать такое в ответ»

Задоров высказался о стычке в матче с «Баффало».

Защитник «Бостона » Никита Задоров высказался после второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (4:2, 1-1).

Он получил 16 минут штрафа в этой игре. В одном из эпизодов нападающий «Сэйбрс» Зак Бенсон контактировал с голкипером «Брюинс» Джереми Свайменом в площади ворот. После этого Задоров повалил Бенсона на лед, что спровоцировало потасовку.

«Когда кто-то бьет клюшкой моего вратаря, моя задача – вмешаться.

Если они хотят продолжать это делать, они будут продолжать получать такое в ответ», – сказал Задоров.