Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга»

Бывший главный тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров высказался об изменениях в командах лиги.

«В клубах, которые уже завершили сезон, начались интересные изменения в руководстве и тренерских штабах, переподписываются контракты с хоккеистами.

Кто-то не выполнил задачу на сезон, а кто-то, наоборот, идет на повышение. Хоккейная жизнь продолжается, тем и прекрасен профессиональный спорт, что в нем есть высокая конкуренция.

Будем надеяться, что федеральные спортивные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а четыре оставшихся в розыгрыше Кубка Гагарина клуба будут идти вперед к вожделенной цели, не оглядываясь друг на друга.

Шансы у всех равны, пусть победит сильнейший. А мы все дружно будем смотреть матчи и болеть за красивый хоккей», – сказал Назаров.