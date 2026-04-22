  • Назаров о Кубке Гагарина: «Будем надеяться, что федеральные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а 4 оставшихся клуба будут идти к цели, не оглядываясь друг на друга»
6

Андрей Назаров высказался об изменениях в командах КХЛ.

«В клубах, которые уже завершили сезон, начались интересные изменения в руководстве и тренерских штабах, переподписываются контракты с хоккеистами.

Кто-то не выполнил задачу на сезон, а кто-то, наоборот, идет на повышение. Хоккейная жизнь продолжается, тем и прекрасен профессиональный спорт, что в нем есть высокая конкуренция.

Будем надеяться, что федеральные спортивные каналы продолжат радовать нас прекрасной картинкой, а четыре оставшихся в розыгрыше Кубка Гагарина клуба будут идти вперед к вожделенной цели, не оглядываясь друг на друга.

Шансы у всех равны, пусть победит сильнейший. А мы все дружно будем смотреть матчи и болеть за красивый хоккей», – сказал Назаров.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5537 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Федеральные каналы будут радовать нас на ротенберговском Кинопоиске
Федеральные каналы даже не подозревают о существовании КХЛ. Даже Матчтв, который в начале позиционировался как спортивный, забивает сетку чем угодно, но не хокеем.
У него какой свой зомбоящик. На гос федеральных хоккей , как советская классика кино только по праздникам.
Ура Товарищи!!!!!!
Какие федеральные каналы показывают хоккей? КХЛ ТВ не федеральные каналы.
Победит не сильнейший, а тот, кто раньше успеет сплотиться вокруг национального лидера.
Материалы по теме
Плей-офф КХЛ намного лучше, чем кажется – 4-0 и 4-1 в сериях не должны смущать
23 апреля, 16:41
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
22 апреля, 07:53
Третьяк о кино: «Мне в молодые годы хотелось сыграть Д’Артаньяна. Нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях»
22 апреля, 07:40
Главные новости
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026-го. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
9 минут назад
Кубок Гагарина. «Металлург» примет «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
23 минуты назад
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
23 минуты назадLive
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
25 минут назад
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)
51 минуту назад
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:19
Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
сегодня, 09:07Фото
Ливо не продлит контракт с «Трактором», заявил агент форварда: «Переговоров не было»
сегодня, 08:42
Быстров о СКА: «Не понял, почему у нас такие слабые иностранцы – в других клубах они тащат и переламывают игры. Жду, что команда нормально укомплектуется»
сегодня, 08:30
Владислав Третьяк: «Путин в 2006-м предложил мне возглавить ФХР, это было неожиданно. Я сразу ввел налог на иностранных голкиперов, сейчас русские вратари – лучшие в мире»
сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
36 минут назад
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
сегодня, 08:57
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
сегодня, 07:55
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
сегодня, 07:40
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
сегодня, 07:30
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
сегодня, 07:10
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
сегодня, 06:46
Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и делит с Арбуром 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
сегодня, 06:22
Барбашев в 3-м матче серии с «Ютой»: ассист, 1 бросок, 7 хитов и «минус 1» за 17:17. У него 3 очка в 3 играх в текущем плей-офф
сегодня, 05:58
Хатсон из «Монреаля» – 7-й в списке самых молодых защитников в истории НХЛ с голом в овертайме матча плей-офф. Рекорд у Зюзина
сегодня, 03:40
Рекомендуем