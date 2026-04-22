Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов видит проблему в раннем вылете столичных клубов из Кубка Гагарина.
– Владимир Владимирович, как оцените второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина?
– Судя по интернету, есть критика – серии проходят быстро, из-за чего возникают паузы в расписании, мало неожиданных исходов.
С чем-то из критики можно согласиться – но не со всем. Почему-то мало говорится о том, что в России построены большие и современные арены, все они переполнены, хоккей остается национальным видом спорта.
Тревожный сигнал для нашего хоккея, на мой взгляд, в том, что из борьбы за главный трофей быстро вылетели все клубы Москвы и Санкт-Петербурга. Вот об этом как раз мало говорится.
– В чем здесь сигнал тревоги?
– Столичные клубы всегда были двигателями отечественного хоккея. ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак», на каком-то этапе СКА вели за собой – и лиги, и сборные страны самых разных возрастов. Это наша традиция и наша философия – две столицы определяли хоккейную моду, показывали новые направления развития.
К сожалению, в этом сезоне эта традиция была нарушена. Причем не только на уровне КХЛ, но и в ВХЛ с МХЛ произошли осечки – у московского «Динамо», армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Только «Спартак» на этом уровне – исключение.
Предлагаю над этой тенденцией задуматься. Понятно, что это большой минус для двух столиц. Думаю, что это такой же минус и для всего нашего хоккея, он неизбежно отражается на уровне нашей игры, – сказал Юрзинов.
Если бы не периферийные центры по всей стране, которые в эру становления рынка нашли ресурсы, наш хоккей бы рухнул. Потому что то, что давала Москва в советские годы, было в значительной степени похерено массовым отъездом мастеров и кризисом внутри школ. Ладно еще Динамо хоть как то но воспроизводилось (до поры-до времени), но Спартак и ЦСКА вообще были жалким зрелищем, если ретроспективно смотреть, в том числе не по хоккейным причинам. А Питер такой же периферией был, пока Газпром не появился.
А то, что в Москве и Питере сейчас хаос, никак не влияет на развитие Российского хоккея. И даже наоборот, Северсталь и Торпедо в сезоне показали хорошую игру. У Нижнего молодежка последние годы в лидерах, а это фундамент.
В общем Москва и Питер когда разберутся со своими тараканами, серий 4:0 станет меньше. И возможно конкуренция за обладателя КГ возрастет.
Потом пол-"Трактора" утащили в Магнитогорск, потом финансы у ЧТЗ окончательно запели романсы, вылет в ВХЛ, и как раз к концу Суперлиги "Трактор" вернулся.
Пусть играют между собой.
В футболе, кстати, такая же картина. На ЦСКА в РПЛ вчера пришли стыдные 8,5 тыс. Это меньше чем Ротор в ФНЛ собирает. А ведь кроме Волгограда есть ещё Воронеж, Владикавказ, где трибуны были бы битком.
Забирать всех лучших в ЦСКА?