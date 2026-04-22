Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»

Владимир Юрзинов: тревожный сигнал – из плей-офф вылетели все столичные клубы.

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов видит проблему в раннем вылете столичных клубов из Кубка Гагарина.

– Владимир Владимирович, как оцените второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина?

– Судя по интернету, есть критика – серии проходят быстро, из-за чего возникают паузы в расписании, мало неожиданных исходов.

С чем-то из критики можно согласиться – но не со всем. Почему-то мало говорится о том, что в России построены большие и современные арены, все они переполнены, хоккей остается национальным видом спорта.

Тревожный сигнал для нашего хоккея, на мой взгляд, в том, что из борьбы за главный трофей быстро вылетели все клубы Москвы и Санкт-Петербурга. Вот об этом как раз мало говорится.

– В чем здесь сигнал тревоги?

– Столичные клубы всегда были двигателями отечественного хоккея. ЦСКА , московское «Динамо», «Спартак », на каком-то этапе СКА вели за собой – и лиги, и сборные страны самых разных возрастов. Это наша традиция и наша философия – две столицы определяли хоккейную моду, показывали новые направления развития.

К сожалению, в этом сезоне эта традиция была нарушена. Причем не только на уровне КХЛ, но и в ВХЛ с МХЛ произошли осечки – у московского «Динамо », армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Только «Спартак» на этом уровне – исключение.

Предлагаю над этой тенденцией задуматься. Понятно, что это большой минус для двух столиц. Думаю, что это такой же минус и для всего нашего хоккея, он неизбежно отражается на уровне нашей игры, – сказал Юрзинов.

Плей-офф КХЛ совсем не скучный. Он намного лучше, чем кажется