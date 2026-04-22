  Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»
Юрзинов о плей-офф КХЛ: «Тревожный сигнал – быстро вылетели все клубы Москвы и Петербурга. Это минус для всего нашего хоккея, столицы по традиции определяли моду»

Владимир Юрзинов: тревожный сигнал – из плей-офф вылетели все столичные клубы.

Бывший тренер сборной СССР Владимир Юрзинов видит проблему в раннем вылете столичных клубов из Кубка Гагарина. 

– Владимир Владимирович, как оцените второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина?

– Судя по интернету, есть критика – серии проходят быстро, из-за чего возникают паузы в расписании, мало неожиданных исходов.

С чем-то из критики можно согласиться – но не со всем. Почему-то мало говорится о том, что в России построены большие и современные арены, все они переполнены, хоккей остается национальным видом спорта.

Тревожный сигнал для нашего хоккея, на мой взгляд, в том, что из борьбы за главный трофей быстро вылетели все клубы Москвы и Санкт-Петербурга. Вот об этом как раз мало говорится.

– В чем здесь сигнал тревоги?

– Столичные клубы всегда были двигателями отечественного хоккея. ЦСКА, московское «Динамо», «Спартак», на каком-то этапе СКА вели за собой – и лиги, и сборные страны самых разных возрастов. Это наша традиция и наша философия – две столицы определяли хоккейную моду, показывали новые направления развития.

К сожалению, в этом сезоне эта традиция была нарушена. Причем не только на уровне КХЛ, но и в ВХЛ с МХЛ произошли осечки – у московского «Динамо», армейцев Москвы и Санкт-Петербурга. Только «Спартак» на этом уровне – исключение.

Предлагаю над этой тенденцией задуматься. Понятно, что это большой минус для двух столиц. Думаю, что это такой же минус и для всего нашего хоккея, он неизбежно отражается на уровне нашей игры, – сказал Юрзинов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
Старый маразматик. Наоборот, российский хоккей получил существенную подпитку, когда в 90ые и нулевые произошло возвышение хоккея в Тольятти, Ярославле, Магнитогорске, Казани, Уфе, Челябинске (хоть и на взрослой команде это отразилось только к концу Суперлиги, но много воспитанников), а теперь еще и в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Не будь этого, мы бы сейчас были как Словакия или в лучшем случае как Чехия.

Если бы не периферийные центры по всей стране, которые в эру становления рынка нашли ресурсы, наш хоккей бы рухнул. Потому что то, что давала Москва в советские годы, было в значительной степени похерено массовым отъездом мастеров и кризисом внутри школ. Ладно еще Динамо хоть как то но воспроизводилось (до поры-до времени), но Спартак и ЦСКА вообще были жалким зрелищем, если ретроспективно смотреть, в том числе не по хоккейным причинам. А Питер такой же периферией был, пока Газпром не появился.
Ответ Дмитрий Ерёменко
Старый маразматик. Наоборот, российский хоккей получил существенную подпитку, когда в 90ые и нулевые произошло возвышение хоккея в Тольятти, Ярославле, Магнитогорске, Казани, Уфе, Челябинске (хоть и на взрослой команде это отразилось только к концу Суперлиги, но много воспитанников), а теперь еще и в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Не будь этого, мы бы сейчас были как Словакия или в лучшем случае как Чехия. Если бы не периферийные центры по всей стране, которые в эру становления рынка нашли ресурсы, наш хоккей бы рухнул. Потому что то, что давала Москва в советские годы, было в значительной степени похерено массовым отъездом мастеров и кризисом внутри школ. Ладно еще Динамо хоть как то но воспроизводилось (до поры-до времени), но Спартак и ЦСКА вообще были жалким зрелищем, если ретроспективно смотреть, в том числе не по хоккейным причинам. А Питер такой же периферией был, пока Газпром не появился.
Я бы ещё добавил, что закончился массовый отъезд игроков из периферии в столицу. И эти клубы начали своё становление. Потом начали приезжать хорошие игроки из зарубежья.
А то, что в Москве и Питере сейчас хаос, никак не влияет на развитие Российского хоккея. И даже наоборот, Северсталь и Торпедо в сезоне показали хорошую игру. У Нижнего молодежка последние годы в лидерах, а это фундамент.
В общем Москва и Питер когда разберутся со своими тараканами, серий 4:0 станет меньше. И возможно конкуренция за обладателя КГ возрастет.
Ответ Дмитрий Ерёменко
Старый маразматик. Наоборот, российский хоккей получил существенную подпитку, когда в 90ые и нулевые произошло возвышение хоккея в Тольятти, Ярославле, Магнитогорске, Казани, Уфе, Челябинске (хоть и на взрослой команде это отразилось только к концу Суперлиги, но много воспитанников), а теперь еще и в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Не будь этого, мы бы сейчас были как Словакия или в лучшем случае как Чехия. Если бы не периферийные центры по всей стране, которые в эру становления рынка нашли ресурсы, наш хоккей бы рухнул. Потому что то, что давала Москва в советские годы, было в значительной степени похерено массовым отъездом мастеров и кризисом внутри школ. Ладно еще Динамо хоть как то но воспроизводилось (до поры-до времени), но Спартак и ЦСКА вообще были жалким зрелищем, если ретроспективно смотреть, в том числе не по хоккейным причинам. А Питер такой же периферией был, пока Газпром не появился.
В Челябинске на взрослой команде отразилось не к концу Суперлиги, а к началу МХЛ, когда ВКБ взял две бронзы.
Потом пол-"Трактора" утащили в Магнитогорск, потом финансы у ЧТЗ окончательно запели романсы, вылет в ВХЛ, и как раз к концу Суперлиги "Трактор" вернулся.
Интересно, а как в НХЛ - если Оттава и Вашингтон не попадут в плей-офф, будут ли беспокоиться о падении уровня хоккея уважаемые ветераны?
Ответ BT
Интересно, а как в НХЛ - если Оттава и Вашингтон не попадут в плей-офф, будут ли беспокоиться о падении уровня хоккея уважаемые ветераны?
так Вашингтон и не попал. всё, кончился американский хоккей(((((
Ответ Б.И.С.
так Вашингтон и не попал. всё, кончился американский хоккей(((((
Олимпиаду, правда, выиграли.
Столицы у нас всегда занимались обдираловом регионов и на счет какой моды говорит старый не понятно
Ответ sd4fmwrvz8
Столицы у нас всегда занимались обдираловом регионов и на счет какой моды говорит старый не понятно
Юрзинов мыслит категориям прошлого, что команды из провинции открывали таланты, а в ЦСКА, Динамо и Спартаке из этих талантов делали "мастеров", сейчас в провинциальных командах с тренерами все в порядке и неизвестно кто теперь "законодатель мод"
Ответ Дмитрий Береглазов
Юрзинов мыслит категориям прошлого, что команды из провинции открывали таланты, а в ЦСКА, Динамо и Спартаке из этих талантов делали "мастеров", сейчас в провинциальных командах с тренерами все в порядке и неизвестно кто теперь "законодатель мод"
Так в провинции и раньше с тренерами хорошо было. Тихонов в ЦСКА из Риги пришёл.
Надо тогда создавать отдельную лигу для Москвы и Питера.
Пусть играют между собой.
Это охрененный плюс нашего хоккея и прекрасное отличие от унылого футбола.
Ответ Latenight Radio
Это охрененный плюс нашего хоккея и прекрасное отличие от унылого футбола.
Мне такая мода, где ЦСКА,СКА,динамо, Спартак вылетают в первом раунде, по душе.
напротив, в этом уже сто лет была трагедия России - что все ништяки были сосредоточены в пределах Садового Кольца - власть, финансы и асфальт, а за МКАДом - медведи с балалайками, осенняя распутица и денегнетновыдержитесь.
Ответ Б.И.С.
напротив, в этом уже сто лет была трагедия России - что все ништяки были сосредоточены в пределах Садового Кольца - власть, финансы и асфальт, а за МКАДом - медведи с балалайками, осенняя распутица и денегнетновыдержитесь.
👏👏👏
Чушь какая. Чем обширнее география успеха, тем лига интереснее, а российский хоккей в целом сильнее. А в Москве вообще слишком много клубов. Зрители ногами голосуют, трибуны регулярно полупустые, там столько не нужно. Лучше бы вместо некоторых из них были бы в лиге Красноярск, Пермь, Тюмень, Пенза.

В футболе, кстати, такая же картина. На ЦСКА в РПЛ вчера пришли стыдные 8,5 тыс. Это меньше чем Ротор в ФНЛ собирает. А ведь кроме Волгограда есть ещё Воронеж, Владикавказ, где трибуны были бы битком.
Ответ fil_spb
Чушь какая. Чем обширнее география успеха, тем лига интереснее, а российский хоккей в целом сильнее. А в Москве вообще слишком много клубов. Зрители ногами голосуют, трибуны регулярно полупустые, там столько не нужно. Лучше бы вместо некоторых из них были бы в лиге Красноярск, Пермь, Тюмень, Пенза. В футболе, кстати, такая же картина. На ЦСКА в РПЛ вчера пришли стыдные 8,5 тыс. Это меньше чем Ротор в ФНЛ собирает. А ведь кроме Волгограда есть ещё Воронеж, Владикавказ, где трибуны были бы битком.
Только не надо про РПЛ. Все знают, почему такие цифры…
Ответ Wokulski
Только не надо про РПЛ. Все знают, почему такие цифры…
ну без фанайди пришло бы 10.500 не велика разница....посещаемость почти как в чехии где живёт народу в 2 раза меньше чем в внутри МКАДа
Игарь подставляет мэтра, причём настолько очевиден как авторский текст, так и манера подачи со структурой интервью :)
Ответ Габорик
Игарь подставляет мэтра, причём настолько очевиден как авторский текст, так и манера подачи со структурой интервью :)
мэтр за скромную оплату видимо делегировал свою подпись под любыми высказываниями
Чёт мне кажется в Мск даже близко нет такого интереса к походу на хоккей как в регионах, Юрзинов наверное во времени запутался.
Ответ OldTlT
Чёт мне кажется в Мск даже близко нет такого интереса к походу на хоккей как в регионах, Юрзинов наверное во времени запутался.
В этом сезоне на удивление в Москве тоже аншлаги на всех играх ПО
По какой традиции?
Забирать всех лучших в ЦСКА?
Ответ Марат Каримуллин
По какой традиции? Забирать всех лучших в ЦСКА?
тебя на свете наверное не было тогда а если и был то мечтал увидеть ЦСКА или спартак в своём сарае с деревянными бортами и рыболовной сеткой за воротами ))))))))))))))))))))))
