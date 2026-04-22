Третьяк о кино: «Мне в молодые годы хотелось сыграть Д’Артаньяна. Нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях»
Президент ФХР, бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Владислав Третьяк рассказал, что хотел исполнить роль Д’Артаньяна в кино.
Ранее 73-летний функционер принял участие в съемках киноленты «Хоккейные папы 2».
«Мне самому в молодые годы хотелось сыграть не хоккеиста, а Д’Артаньяна – одного из мушкетеров.
Жаль, что не сыграл эту роль, которая мне была бы по душе. Мне нравилась одежда, такая бравада мушкетеров, скачки на лошадях», – сказал Третьяк.
Советский фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» вышел на экраны в 1979 году. Роль Д’Артаньяна исполнил Михаил Боярский.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Овечкину и кубку, и новому катку.
Пока-пока-покачивая клюшками на шляпах,
Судьбе не раз шепнем: мерси боку.