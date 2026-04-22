Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафу в плей-офф НХЛ (142 минуты), обогнав Федорова. В топ-3 – Малкин, Житник и Фетисов, Кучеров – 6-й

Задоров вышел на 4-е место среди россиян по штрафным минутам в плей-офф НХЛ.

Защитник «Бостона » Никита Задоров получил 16 минут штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало » (4:2, 1-1).

В текущем плей-офф у 30-летнего россиянина стало 18 минут, за карьеру в плей-офф НХЛ – 142 в 60 играх.

Задоров вышел на 4-е место среди российских игроков в истории лиги по сумме штрафа в плей-офф. Он опередил Сергея Федорова (133 в 183).

В топ-3 входят Евгений Малкин («Питтсбург», 244 в 179), Алексей Житник (168 в 98) и Вячеслав Фетисов (147 в 116).

Отметим, что на 6-м месте идет Никита Кучеров («Тампа», 120 в 154, сегодня – 2 минуты в матче с «Монреалем»).