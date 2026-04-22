Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало» – 5-й результат среди россиян за игру в плей-офф НХЛ

Никита Задоров набрал 16 минут штрафа во 2-м матче серии с «Баффало».

Защитник «Бостона » Никита Задоров получил 16 минут штрафа во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Баффало» (4:2, 1-1).

В первом периоде он получил 2 малых штрафа в одном эпизоде – за удар соперника клюшкой и грубость.

В третьем периоде он получил малый и дисциплинарный штрафы (2+10) за участие в стычке.

16 минут штрафа за один матч плей-офф – 5-й результат среди россиян в истории лиги.

Больше удавалось набрать Игорю Уланову (1992, «Виннипег», 25 минут), Евгению Малкину (2009, «Питтсбург», 19), Илье Ковальчуку (2007, «Атланта», 17) и Никите Кучерову (2019, «Тампа», 17).

Рекорд лиги делят Билли Коуту (1923, «Монреаль»), Дэйв Шульц (1976, «Филадельфия») и Дерик Энгелланд (2015, «Калгари») – по 42 минуты.

«Баффало» и «Бостон» набрали 94 минуты штрафа во 2-м матче серии, больше всех – у Задорова (16). Было несколько стычек, Стэнли и Кастелик подрались